Mandy Moore – 'công chúa kẹo ngọt’ của Disney

Mandy Moore được coi là "công chúa Disney", bắt đầu nổi tiếng với album đầu tay "So Real" năm 1999 khi mới 15 tuổi. Nổi bật trong album là single "Candy", giữ vị trí cao trong nhiều bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. Hơn một năm sau, album phòng thu thứ hai của Mandy ra mắt có tên "I Wanna Be With You". Nữ ca sĩ bán được hơn 10 triệu bản trên khắp thế giới. Ảnh chụp màn hình.