Zachary Levi - tài tử đổi đời với vai người hùng trẻ con

Diễn viên 39 tuổi thỏa ước mơ đóng siêu anh hùng, vụt sáng với lối diễn hài hước, giàu năng lượng trong phim "Shazam!".

Khi Shazam! - tác phẩm của Vũ trụ Điện ảnh DC - dẫn đầu phòng vé tuần qua, sự chú ý đổ dồn vào Zachary Levi. Tuần này, anh là ngôi sao được quan tâm nhất trên IMDb - trang web phim ảnh hàng đầu thế giới. Tài tử chinh phục khán giả khi hóa thân nhân vật chính Billy Batson - cậu bé có thể biến thành siêu anh hùng cơ bắp khi hô "Shazam".

Thoát vai kép phụ

Shazam! cũng giống như một "câu thần chú" đưa tài tử chạm tới giấc mơ trở thành người hùng. Zachary Levi không phải diễn viên vô danh. Anh sinh năm 1980, hoạt động nghệ thuật từ năm 2001 và đạt thành công nhất định. Ở mảng truyền hình, anh ghi dấu ấn với vai Chuck Bartowski trong series Chuck (2007-2012). Nhân vật là một anh chàng vô tình sở hữu toàn bộ dữ liệu quan trọng của CIA, trở thành điệp viên chuyên thực hiện những nhiệm vụ tối mật. Vai diễn giúp Levi nhận một số đề cử tại các giải Emmy, People’s Choice... và mang về cho anh giải "Nam diễn viên hành động được yêu thích" tại giải Teen Choice 2010.

Ở mảng âm nhạc, Levi song ca cùng Katharine McPhee ca khúc Terrified năm 2010 và được khen ngợi. Khi lồng tiếng cho hoạt hình ăn khách Tangled, Levi tiếp tục khoe giọng trong bản I See The Light cùng Mandy Moore. Bộ đôi được đề cử hạng mục "Ca khúc trong phim xuất sắc" tại Oscar 2011.

Zachary Levi trong vai Fandral.

Tuy nhiên, Levi chưa có vai diễn điện ảnh nổi bật. Năm 2009, anh đóng phim âm nhạc ăn khách Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel nhưng vai trò mờ nhạt, hầu như chỉ "làm nền" cho nhân vật chính - những chú sóc chuột biết hát, được dựng lên bằng kỹ xảo. Levi từng gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel, góp mặt trong Thor: The Dark World (2013) và Thor: Ragnarok (2017) nhưng chỉ đóng vai phụ Fandral, có thời lượng ngắn ngủi. Nhân vật này bị khai tử ở phần ba dưới tay nữ ác nhân Hela.

Theo PopSugar, Zachary Levi mơ ước hóa thân siêu anh hùng, đóng chính chứ không phải làm nền cho người khác. Anh từng thử vai Star-Lord trong Guardians of the Galaxy nhưng cuối cùng Chris Pratt được chọn. Levi tâm sự trên Toronto Sun: "Tôi có rất nhiều người bạn may mắn được trao cơ hội. Tôi chứng kiến sự thay đổi của họ cả về ngoại hình lẫn sự nghiệp. Thật lòng mà nói, tôi ngỡ cơ hội của mình không còn khi mất vai Star-Lord, còn nhân vật Fandral bỏ mạng. Ở tuổi gần 40, tôi nghĩ mình khó còn dịp đóng siêu anh hùng".

Hiện thực hóa giấc mơ

Tháng 10/2017, hãng Warner Bros. và DC Comics công bố Levi đóng chính phim Shazam!. Lúc đó, Vũ trụ Điện ảnh DC đang ở vào giai đoạn khó khăn, bị chê bai với Batman v Superman và Suicide Squad. Shazam! cũng là dự án ít kinh phí hơn các phim cùng series như Justice League hay Aquaman.

Dù vậy, Levi trân trọng cơ hội được trao. Anh bắt đầu nghiên cứu nhân vật và chuẩn bị cho vai diễn. Tâm hồn trẻ thơ tinh nghịch là thứ khiến Shazam khác biệt với nhiều siêu anh hùng khác. Anh nói trên Chicago Sun Times: "Có lẽ khi Chris Evans (vai Captain America) đứng trước ống kính, anh ấy phải nghiêm túc và mang trọng trách nặng nề khi cố giữ hình ảnh. Nhân vật của tôi thì vô tư hơn thế".

Zachary Levi khoe cơ bắp trong một sự kiện quảng bá "Shazam!". Ảnh: Variety.

Không chỉ dành thời gian nghiên cứu nhân vật Shazam qua truyện tranh, Zachary Levi còn khổ luyện để có thân hình hoàn hảo của một siêu anh hùng. Theo Variety, tài tử phải tập gym sáu buổi mỗi tuần và ăn từ 3.000 tới 4.000 calories mỗi ngày. Tuy nhiên, anh hài lòng với kết quả: "Tôi có được hình thể tuyệt nhất từ lúc sinh ra, chưa từng khỏe mạnh hay hạnh phúc hơn lúc này. Tôi đạt được trạng thái hoàn hảo về tâm trí, cảm xúc, tinh thần lẫn thể trạng!".

Với đặc thù câu chuyện, nhân vật chính do Levi và sao nhí Asher Angel cùng đóng. Để có sự đồng nhất về diễn xuất và tâm lý, tài tử dành nhiều thời gian cùng Angel. Anh hồi tưởng trên Toronto Sun: "Tôi có mặt trên trường quay để quan sát Asher, cố gắng nắm bắt thần thái của cậu ấy. Chúng tôi cố học lẫn nhau để cùng trở thành phiên bản Billy tốt nhất có thể.

Zachary Levi (trái) và Asher Angel đóng vai Shazam trong cơ thể người lớn và trẻ con. Ảnh: Gage Skidmore.

Khi Toronto Sun hỏi về đối tượng khán giả của Shazam!, Levi hào hứng chia sẻ: "Tôi hy vọng Shazam! giống như Guardians of the Galaxy của DC. Marvel vốn đã thành công từ trước khi có Guardians of the Galaxy nhưng bộ phim đó giúp họ mở rộng đối tượng khán giả. Tôi tin Shazam! không chỉ thỏa mãn những người yêu truyện tranh mà còn thu hút cả các gia đình. Tác phẩm rất khác các phim siêu anh hùng có phong cách đen tối trước đây của đạo diễn Christopher Nolan và Zack Snyder".

Với kinh phí gần 100 triệu USD, Shazam! hiện thu hơn 200 triệu USD toàn cầu. Tác phẩm nhận 90% đánh giá tích cực trên trang RottenTomatoes và điểm 7,8/10 trên trang IMDb. Hầu hết khen diễn xuất tự nhiên, hài hước, giàu năng lượng của Levi trong vai siêu anh hùng có tâm hồn trẻ thơ.

Sau khi đạt được ước mơ đóng siêu anh hùng, Zachary Levi tiếp tục nghĩ đến tương lai. Anh bộc bạch: "Tôi mong có phần tiếp theo của Justice League (phim về biệt đội siêu anh hùng DC). Shazam sẽ đứng cạnh Superman và Wonder Woman và hỏi: 'Phần việc của tôi là gì?'. Cậu ấy cũng là một phần của nhóm đó". Với thắng lợi của Shazam!, Levi gần như chắc chắn sẽ tái xuất trong các phim tiếp theo của Vũ trụ Điện ảnh DC. Ở cuối tác phẩm vừa công chiếu, nhiều tình tiết được cài cắm, hé lộ sự liên hệ của Shazam với các người hùng khác.

Thịnh Joey