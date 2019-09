Malaysia cấm chiếu phim về vũ nữ thoát y

"Hustlers" - phim có Jennifer Lopez - không được phát hành ở Malaysia do nội dung nhạy cảm, bao gồm cảnh khỏa thân, nhảy khêu gợi.

Trên Instagram, công ty Square Box Pictures - phụ trách phát hành Hustlers ở nước này - cho biết phim không ra mắt. Theo AFP, ban kiểm duyệt Malaysia nói tác phẩm không phù hợp chiếu cho công chúng do nhiều nội dung thô tục, bao gồm khỏa thân, ma túy và nhảy khêu gợi.

Trailer "Hustlers" (Jennifer Lopez) Trailer "Hustlers".

"Chúng ta có thể thấy ngực phụ nữ và bộ phận nhạy cảm của đàn ông. Có các màn nhảy khêu gợi quá mức và cảnh dùng ma túy", ông Mohamad Zamberi Abdul Aziz - trưởng ban kiểm duyệt - nói về phim. Hội đồng nhận định nếu muốn chiếu, Hustlers sẽ bị cắt đến mức còn rất ít cảnh.

Jennifer Lopez (phải) và Constance Wu (trái) đóng vũ nữ thoát y trong phim. Ảnh: STX.

Malaysia có chính sách kiểm duyệt phim ảnh khá gắt gao. Năm 2017, họ định cắt bốn phút liên quan yếu tố đồng tính trong bom tấn Beauty and the Beast nhưng cuối cùng giữ nguyên. Năm nay, phim Rocketman (kể về danh ca Elton John) phải bỏ một số đoạn ân ái đồng tính. Ngoài Hustlers, một số tác phẩm bị cấm chiếu ở nước này là Wolf of Wall Street, Fifty Shades of Grey và Bruno.

Trong Hustlers, Jennifer Lopez đóng vũ nữ giàu kinh nghiệm Ramona, huấn luyện vũ nữ trẻ Dorothy (Constance Wu), vốn là mẹ đơn thân phải nhảy thoát y kiếm sống. Phim được khen ngợi ở LHP Toronto (Canada) và khuấy động phòng vé Mỹ tuần qua.

Ân Nguyễn