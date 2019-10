Maddox dự công chiếu phim của Angie

Con trai cả Maddox sẽ cùng Angelina Jolie dự công chiếu phim "Maleficent 2" tại Nhật Bản.

Theo Disney, Angie sẽ có mặt tại Nhật Bản hôm 3/10 (giờ Tokyo) cùng đoàn phim Maleficent 2. Trước đó, minh tinh cho biết con trai cả Maddox sẽ cùng cô tới dự buổi công chiếu phim và ngóng chờ được ôm con trai vào lòng. "Maddox vẫn ổn. Con rất mạnh mẽ khi sống một mình tại Hàn Quốc nhưng tôi cần gặp Maddox", Angie nói với kênh Extra.

Maddox (trái) cùng mẹ và em trai Pax Thiên. Ảnh: Reuters.

Hôm 30/9, Angie cũng đưa năm con - Pax Thiên, Shiloh, Vivienne, Zahara, Knox - tới dự buổi công chiếu đầu tiên của Maleficent 2 tại Los Angeles, Mỹ. Cô nói Maddox buồn vì phải đi học xa nhà, không thể cùng các em tới ủng hộ mẹ. Minh tinh cũng cho biết các con đang lớn khôn, bước vào tuổi thiếu niên. "Khi chúng còn nhỏ, tôi muốn con được an toàn và dạy chúng các kỹ năng sinh tồn cơ bản. Nhưng ở tuổi này, tôi thấy cần dạy các con cách biết khao khát phát triển bản thân. Các con cũng gợi nhớ về tuổi trẻ của tôi - quãng thời gian vui vẻ, giàu sức sống và ngây ngô", Angie nói với Extra.

Trailer Maleficent 2 Trailer "Maleficent 2". Video: Disney.

Maddox, 18 tuổi, là trẻ mồ côi người Campuchia. Năm 2002, cậu được Angelina Jolie nhận nuôi lúc bảy tháng tuổi. Trong sáu con, Maddox là người duy nhất ở bên Angie trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân. Theo TMZ, minh tinh đâm đơn ly hôn năm 2016 sau khi Brad Pitt đánh Maddox trên chuyến bay riêng về nhà từ Pháp.

Tháng 8, Maddox đăng ký học ngành Hóa sinh tại cao đẳng quốc tế Underwood (trực thuộc đại học Yonsei) tại Seoul, Hàn Quốc. Angie cùng con trai đến trường hoàn thành thủ tục nhập học và thuê ký túc xá. Trong khi đó, Brad Pitt bận với các dự án phim như Once Upon A Time In Hollywood hay Ad Astra mới ra mắt. Theo US Weekly, Brad Pitt và Maddox gần như không gặp nhau từ khi anh chia tay với Angelina Jolie.

Đạt Phan (theo Disney, Extra)