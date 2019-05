Mã Quốc Minh lo lắng sau khi bạn gái lộ video 'vụng trộm'

Tài tử TVB mong scandal của Hoàng Tâm Dĩnh qua đi, để cô trở lại cuộc sống bình thường.

Tối 17/4, Mã Quốc Minh bày tỏ suy nghĩ về sự việc bạn gái lộ video âu yếm ca sĩ Hứa Chí An: "Sau khi biết chuyện, tôi chỉ tức giận trong phút chốc, sau đó rất bình tĩnh. Giờ đây tôi lo lắng cho tất cả người liên quan sự việc. Tôi không mong bất kỳ ai bị tổn thương", Mã Quốc Minh nói.

Mã Quốc Minh và Hoàng Tâm Dĩnh. Cô đoạt giải Á hậu Hong Kong 2012, từ đó đóng phim cho TVB.

Nam diễn viên hy vọng người ngoài cho Hoàng Tâm Dĩnh không gian riêng để cô nhìn nhận lại bản thân. "Cô ấy còn trẻ, con đường trước mắt còn dài", anh nói. Khi được hỏi có chia tay Hoàng Tâm Dĩnh, Quốc Minh chỉ đáp: "Tôi chẳng còn gì để nói nữa".

Chiều qua, trên trang cá nhân, Hoàng Tâm Dĩnh tự nhận mắc sai lầm không thể tha thứ, vô cùng cắn rứt, hổ thẹn. Á hậu xin lỗi những người bị ảnh hưởng vì mình. "Tôi không thể nào đối diện bản thân, cũng không biết làm thế nào đối diện anh Mã Quốc Minh, bạn bè, công ty, đồng nghiệp", cô viết.

Mã Quốc Minh - Hoàng Tâm Dĩnh bén duyên năm 2015, công khai mối quan hệ năm 2017. Nam diễn viên nhiều lần đưa bạn gái gặp gỡ gia đình.

video hoàng tâm dĩnh 10s Hoàng Tâm Dĩnh ôm hôn Hứa Chí An trên ôtô.

Hôm 16/4, Hoàng Tâm Dĩnh lộ video âu yếm ca sĩ Hứa Chí An - chồng diva Hong Kong Trịnh Tú Văn, cô đưa Chí An về nhà mình. Hứa Chí An giải thích uống say nên có hành vi quá giới hạn với Tâm Dĩnh, anh mong Trịnh Tú Văn cho cơ hội sửa sai. Nữ ca sĩ chưa chấp nhận nói chuyện với Hứa Chí An. Cô dọn khỏi căn hộ vợ chồng từng chung sống.

Theo Appledaily

Như Anh