Hứa Chí An khóc, xin lỗi vợ vì vụng trộm với á hậu Hong Kong

Nam ca sĩ mong vợ - Trịnh Tú Văn - cho anh cơ hội sửa sai, làm lại từ đầu.

Á hậu Hong Kong lộ video âu yếm tài tử có vợ

Tối 16/4, Hứa Chí An tổ chức họp báo ở Hong Kong về tai tiếng ôm hôn Hoàng Tâm Dĩnh trong ôtô và về căn hộ của cô. Anh nói: "Hôm đó tôi uống rất nhiều, rất nhiều rượu. Nhưng uống say không phải là cái cớ để lấp liếm sai lầm này. Tôi vô cùng ân hận, xấu hổ, cảm thấy mình đáng ghét, ghê tởm". Theo Appledaily, nam ca sĩ khóc, nhiều lần gập người xin lỗi Trịnh Tú Văn, gia đình hai bên, bạn bè và fan của mình. Anh ngừng mọi công việc để kiểm điểm bản thân.

Hứa Chí An khóc trong họp báo. Ảnh: Appledaily.

Trên trang cá nhân, Hứa Chí An viết: "Là một người chồng, tôi gây ra sai lầm nghiêm trọng. Tôi hổ thẹn và rất đau lòng. Mong mọi người cho tôi không gian để học cách sửa sai, làm lại từ đầu". Quản lý của Hứa Chí An cho biết nam ca sĩ sẽ thành khẩn đối diện với vợ. "Anh ấy nhất thời hồ đồ, mê muội. Mong mọi người cho anh ấy cơ hội. Mong Tú Văn cho anh ấy một cơ hội", quản lý nói trên On. Trịnh Tú Văn chưa phản hồi sự việc. Cô đổi hình đại diện trang cá nhân của mình thành màu đen.

video hoàng tâm dĩnh 10s Hứa Chí An lộ video vụng trộm với Hoàng Tâm Dĩnh.

Hứa Chí An 52 tuổi, là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Hong Kong. Anh từng đóng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Kungfu túc cầu, Trên cả tình yêu... Chí An và diva Trịnh Tú Văn kết hôn năm 2014, sau 22 năm hẹn hò. Những năm gần đây, Trịnh Tú Văn chống chọi bệnh trầm cảm. Hồi tháng 2, cô bị viêm gân gót chân, phải dùng nạng để đi lại. Cách đây ít hôm, trên trang cá nhân, Tú Văn chia sẻ bệnh tình đã thuyên giảm. Cô đang dốc sức cho liveshow vào tháng 7.

Ca sĩ kiêm diễn viên Trịnh Tú Văn. Cô từng đóng loạt phim "Vô gian đạo".

Hoàng Tâm Dĩnh sinh năm 1989, gia nhập TVB sau khi đoạt Á hậu Hong Kong năm 2012. Cô từng đóng Tái chiến minh thiên, Cung tâm kế 2, Dĩ hòa vi quý... Năm 2017, Tâm Dĩnh công khai hẹn hò tài tử Mã Quốc Minh. Người đẹp khóa chức năng bình luận Instagram, Weibo sau tai tiếng.

Như Anh