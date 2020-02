Under the Skin (2013): Trong bộ phim độc lập kinh phí thấp của đạo diễn Jonathan Glazer, Scarlett Johansson lần đầu khoe toàn bộ cơ thể trước ống kính. Cô vào vai một người ngoài hành tinh tới Trái Đất và dùng nhân dạng một người phụ nữ trẻ để đi ăn thịt đàn ông. Under the Skin gây tiếng vang và được BBC đưa vào danh sách 100 phim hay nhất của thế kỷ 21” tính đến nay. Ảnh: A24.