Loạt thần tượng Kpop hút triệu fan

Kang Daniel sinh ngày 10/12/1996, nổi tiếng nhờ show tìm kiếm tài năng Produce 101 năm 2017. Sau đó, anh vào nhóm Wanna One, hoạt động trong 18 tháng. Khi nhóm tan rã, Kang Daniel tạo sức hút khi hát solo. Cuối tháng 7/2019, anh ra mắt album đầu tay - "Color on me", bán được hơn 342.000 bản trong một ngày. Anh lập tài khoản Instagram cách đây nửa năm, có hơn 2,4 triệu lượt theo dõi.