Anh ra mắt trong vai trò ca sĩ thần tượng của nhóm nhạc SF9 vào năm 2016, là giọng ca chính, dancer kiêm gương mặt đại diện nhóm. Anh cũng là thành viên nổi tiếng nhất nhóm, lấn sân diễn xuất ngay năm đầu ra mắt với loạt phim: Click Your Heart (2016), School 2017, About time và Where stars land (2018). Extraordinary You đang phát sóng là phim đầu tiên anh đảm nhận vai chính - thành tích tốt với một ca sĩ thần tượng, theo SBS News.