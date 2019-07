Leonardo DiCaprio thành lập tổ chức vì môi trường

Tài tử hợp tác với tỷ phú Laurenne Powell và Brian Sheth thành lập tổ chức phi lợi nhuận Earth Alliance.

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt lãng tử trong phim mới / Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence thuộc top sao quyền lực nhất

Theo AP, tổ chức ra đời với mục tiêu khắc phục biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học của các loài động thực vật trên thế giới. Leonardo DiCaprio cho biết Earth Alliance là nền tảng giúp kết nối các chuyên gia môi trường và chia sẻ các kiến thức chuyên môn, tập trung cung cấp các khoản tài trợ, cơ hội giáo dục và làm phim về chủ đề môi trường. Tổ chức đang xây dựng các chiến dịch đầu tiên với hy vọng đem lại sự thay đổi tích cực.

Tài tử Leonardo DiCaprio. Ảnh: CBS.

Từ lâu, Leonardo DiCaprio đã tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Năm 1998, tài tử lập ra Quỹ Leonardo DiCaprio và trao hơn 100 triệu đô tài trợ cho các dự án vì môi trường như bảo tồn loài sư tử, phục hồi rừng ngập mặn, phát triển năng lượng mặt trời. Năm 2016, anh từng hợp tác với đài truyền hình National Geographic sản xuất bộ phim tài liệu Before the Flood về đề tài biến đổi khí hậu. Tháng 6, tài tử nhận lời tham gia dự án điện ảnh Ice and Fire của HBO về hiện trạng môi trường tại vùng Bắc Cực.

Before the Flood - Phim tài liệu về môi trường của Leonardo DiCaprio "Before the Flood" - phim tài liệu về môi trường của Leonardo DiCaprio. Video: National Geographic.

Tỷ phú Brian Sheth là chủ tịch của công ty Vista Equity Partners. Ông giữ vị trí chủ tịch Tổ chức Bảo tồn Động vật Hoang dã Toàn cầu và thành lập quỹ Sheth Sangreal cùng vợ để hỗ trợ các sáng kiến giáo dục về môi trường. Quỹ Sheth Sangreal sẽ tài trợ chi phí hoạt động và quản lý của Liên minh Trái đất.

Powell Jobs, vợ của doanh nhân quá cố Steve Jobs, là một nhà từ thiện và doanh nhân. Bà giữ ghế chủ tịch của Emerson Collective, một tổ chức phi lợi nhuận về giáo dục, môi trường và hỗ trợ người nhập cư.

Đạt Phan (theo AP)