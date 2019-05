Tờ Eonline nhận xét Emilia Clarke là diễn viên thành công bậc nhất từ series Game of Thrones. Bên cạnh khoản cát-xê triệu đô, diễn viên người Anh lọt vào danh sách 100 người ảnh nhất thế giới năm 2019 của Time. Năm 2015, cô được tạp chí Esquare trao danh hiệu "Người phụ nữ gợi cảm nhất hành tinh".



Trả lời tờ New Yorker, Emilia cho biết vai Mẹ Rồng tạo nên con người cô bây giờ. "Dany là chân dung của tôi. Những năm qua, khán giả có thể thấy những nỗi đau, những sự thay đổi của chính tôi trong vai diễn đó. Sức mạnh của Dany là động lực giúp tôi vượt qua những thử thách ngoài đời thực". Khi đóng Game of Thrones, minh tinh 32 tuổi trải qua hai ca phẫu thuật não. Trước series, cô đóng một số vai phụ, vai quần chúng trong các phim truyền hình tại Anh. Sau phim đình đám, cô được mời tham gia các phim điện ảnh như Me before you, The voice from the stone... Ảnh: Bazaar.