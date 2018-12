Kỹ xảo biến The Rock thành cậu bé 18 tuổi béo phì

Dwayne Johnson khoe ngón tay giả bị gãy trên trường quay / Cơ bắp 'triệu đô' của tài tử Dwayne Johnson

Trong phim hành động hài Điệp viên không hoàn hảo (Central Intelligence) sắp ra mắt ngày 17/6, ngôi sao cơ bắp – Dwayne Johnson – vào vai Bob, một mật vụ CIA lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn và mẫn cán với công việc. Tuy nhiên, khi còn ở tuổi teen, nhân vật này lại sở hữu ngoại hình béo ú, chậm chạp và thường xuyên bị bạn bè trêu ghẹo. Dwayne Johnson khiến không ít khán giả ngỡ ngàng với vẻ ngoài quá khổ trong các hình ảnh được tung ra để quảng bá phim.

Các chuyên gia công nghệ ghép mặt của Dwayne Johnson (phải) vào thân hình của nam diễn viên Sione Kelepi.

Đạo diễn Rawson Thurber mới đây tiết lộ Dwayne Johnson không cần tăng cân để thể hiện hình ảnh nhân vật Bob thời trẻ. “Tôi không muốn Dwayne Johnson phải uống cả tấn sữa”, đạo diễn Rawson Thurber giải thích lý do ông sử dụng hiệu ứng thay vì bắt diễn viên phải tự tăng cân. Công nghệ cũng giúp “phù phép” gương mặt The Rock trẻ như mới 18 tuổi.

Các chuyên gia kỹ xảo đã sử dụng hiệu ứng đặc biệt để phóng cực đại gương mặt “Vua bọ cạp”, ghép vào thân hình quá khổ của nam diễn viên da màu Sione Kelepi – người từng được biết tới qua MV xem video) của nữ ca sĩ Meghan Trainor. Nhân vật Bob thời trẻ cũng có một số màn vũ đạo hài hước.

Suốt quá trình 6 tháng hoàn thành phim, Weta Digital – một công ty về hiệu ứng hình ảnh – đã sử dụng công nghệ scan 3D, công nghệ đồ họa CG và kiểm soát hiệu suất để phóng cực đại cả gương mặt Dwayne Johnson lẫn cơ thể Sione Kelepi. Weta Digital từng làm hiệu ứng đặc biệt cho nhiều tác phẩm ăn khách như The Avengers, The Hunger Games, Deadpool hay Batman v Superman: Dawn of Justice và hiểu rõ cách tạo ra những cử động mượt mà, dù chỉ là một biểu hiện cảm xúc nhỏ trên gương mặt.

Dwayne Johnson giữ chế độ luyện tập nghiêm ngặt để có cơ bắp săn chắc.

Với vai Bob khi trưởng thành, Dwayne Johnson vẫn giữ tạo hình cơ bắp. Ngôi sao cao 1,96 m và nặng 118 kg hàng ngày vẫn dậy từ lúc 4h sáng để tập luyện và có chế độ dinh dưỡng đặc biệt. Mỗi ngày, anh chia làm 7 bữa ăn, với khoảng 5.165 calo trong 4 kg đồ ăn.

Điệp viên không hoàn hảo (xem trailer) là phim mới nhất của Dwayne Johnson ra mắt hè này. Tác phẩm bắt đầu với hình ảnh về nhân vật Bob những tháng ngày còn ngồi ghế nhà trường. Ẩn trong dáng vẻ thô kệch với kích thước cơ thể khổng lồ là một tâm hồn nhạy cảm. Điều đó khiến cậu bé dễ dàng trở thành mục tiêu để bắt nạt của các cậu bạn học nghịch ngợm. Ngược lại, Calvin – nhân vật do danh hài đình đám Kevin Hart thủ vai – lại là ngôi sao sáng của nhà trường và là ước mơ của mọi cô gái ở thời điểm đó. Anh chàng này cũng là sinh viên được dự đoán gặt hái được nhiều thành công rực rỡ nhất trong tương lai.

Poster phim "Central Intelligence". Dwayne Johnson cao hơn bạn diễn Kevin Hart 30 cm và nặng hơn 45 kg.

20 năm sau, mọi thứ không hề giống như những gì được dự đoán. Calvin đang mắc kẹt trong những đống giấy tờ của công việc kế toán và hầu như chẳng nhận được mấy sự tôn trọng từ phía các đồng nghiệp. Cuộc sống chẳng như kỳ vọng khiến Calvin luôn hồi tưởng về những tháng ngày tươi đẹp đã qua.

Trong khi đó, cậu bạn học với tướng mạo thô kệch và thường xuyên bị các bạn bắt nạt ngày nào giờ đây trở thành một mật vụ tài ba của CIA, đang sống một cuộc sống đầy ắp điều thú vị mà Calvin chỉ có thể có được trong những giấc mơ. Một sự việc bất ngờ xảy đến khiến Bob lâm vào cảnh nguy nan, phải nhờ đến trợ giúp của Calvin. Những câu chuyện dở khóc dở cười cũng bắt đầu từ đây.

Hè này, Dwayne Johnson có mặt tại trường quay ở New York và Atlanta để tham gia Fast 8 – tập tiếp theo của Fast & Furious. Anh trở lại với vai cảnh sát Hobbs sát cánh với Vin Diesel.

