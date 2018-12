Khán giả phấn khích khi xem liveshow Ngọt

Liveshow Ngọt diễn ra ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Dù trước đó nhiều fan kêu ca không đủ khả năng mua vé, hơn 1.000 chỗ ngồi trong khán phòng chật kín. Người xem chủ yếu là học sinh, sinh viên. 19h30, Thanh Hằng, Ngọc Anh tỏ ra háo hức. Hai nữ sinh trường THPT Đống Đa đứng ngồi không yên trước cửa ra vào khi còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu chương trình. Họ là fan của Ngọt từ ba năm nay, may mắn mua được tấm vé bán sớm với giá 300.000 đồng. Với Lan Chi - sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội, vé xem liveshow là món quà bạn trai dành cho cô dịp kỷ niệm một năm yêu nhau.

20h, bốn chàng trai Ngọt xuất hiện. Họ ăn mặc đơn giản, lịch lãm với sơ mi trắng, quần âu. Ở các liveshow được tổ chức ngoài trời trước đó, nhóm thường vận đồ màu mè, trẻ trung. Tham gia đêm nhạc thuộc chuỗi liveshow In the Spotlight, Ngọt tâm sự họ gặp áp lực nhất định khi lần đầu biểu diễn ở sân khấu chính thống, kết hợp với dàn nhạc giao hưởng. Tuy nhiên, nhóm chấp nhận thử thách vì muốn làm mới bản thân, đồng thời mở rộng đối tượng khán giả.

Ở phần đầu chương trình, nhóm hát Không làm gì, Be Cool, Cho tôi đi theo với dàn kèn, dàn dây và nhóm bè. Chất nhạc Indie trẻ trung của Ngọt được làm mới, phảng phất nét cổ điển nhưng vẫn giữ tinh thần hiện đại. Giọng hát của vocal Vũ Đình Trọng Thắng có phần "mờ" khi biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng hoành tráng. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến cảm xúc của người xem. Dưới sân khấu, khán giả trẻ không bị giới hạn bởi không gian nhà hát trang nghiêm. Họ thoải mái cổ vũ thần tượng, vỗ tay, hát theo nhịp. Một số phụ huynh đi cùng con mỉm cười trước sự phấn khích của những đứa trẻ.

Ở những phần sau, thay vì hát cùng cả dàn nhạc, Ngọt kết hợp với dàn kèn hoặc các nghệ sĩ chơi piano, violin. Điều này khiến âm nhạc của nhóm mang màu sắc bay bổng, tươi mới hơn. Họ chơi ngày càng thoải mái, tự tin, làm chủ sân khấu. Họ trình diễn loạt ca khúc Vì ai, Cho, À ơi, Xin cho tôi, Tha lỗi cho tôi... tự nhiên, ngẫu hứng. Những quãng "phiêu" hoặc gằn giọng của Trọng Thắng khiến khán giả trẻ thích thú.

Giữa các phần biểu diễn của Ngọt, tiết mục nhạc không lời Em dạo này do violist Mỹ Hương và dàn nhạc trình diễn là điểm nhấn thú vị. Màn trình diễn chiều lòng các khán giả lớn tuổi có mặt trong khán phòng.

Chương trình sử dụng toàn bộ 19 ca khúc do nhóm sáng tác. Trong đó, nhiều bài hát mang đậm triết lý nhân sinh: "Ai gieo gió ắt sẽ gặt bão" (Bartender), "Sống trên đời thuận lời người khác/ Sống thế chẳng mấy mà thành một cái xác chết trôi" (Quan điểm)... Đêm nhạc kết thúc lúc 22h với những giai điệu sôi nổi của ca khúc Cá hồi. Bài hát mang ý nghĩa về hành trình ngược dòng tìm kiếm ước mơ của tuổi trẻ, phù hợp với tinh thần âm nhạc của Ngọt. Diva Hà Trần bất ngờ lên hát cùng Ngọt. Sự dữ dội của nữ ca sĩ, kết hợp với nét hồn nhiên của Ngọt, tạo ra một sự giao thoa ấn tượng.

Ngồi dưới hàng ghế khán giả, ca sĩ Tùng Dương nhận xét âm nhạc của Ngọt tràn đầy mộng mơ, đam mê và một chút "ngông" của tuổi trẻ. Anh ấn tượng với Trọng Thắng - giọng ca chính của nhóm. "Thắng dồi dào năng lượng, dẫn dắt người nghe một cách tự nhiên đến những câu chuyện thấm đượm triết lý nhân sinh quan. Khi nhìn gã trai trẻ gầy gò say sưa ca hát trên sân khấu, tôi rất xúc động". Tùng Dương kể thỉnh thoảng, anh quay sang nhạc sĩ Trần Tiến ngồi kế bên mình và nói: "Ngọt khiến con nhớ về một thời du ca của bố".

Ngọt được thành lập cuối năm 2013 với bốn thành viên đều thuộc thế hệ 9x: Vũ Đinh Trọng Thắng, Nguyễn Hùng Nam Anh, Phan Việt Hoàng, Nguyễn Chí Hùng. Album gần nhất của nhóm mang tên Ng` bthg (viết tắt của "Người bình thường"), ra mắt năm ngoái. Những ca khúc của nhóm được sáng tác ngẫu hứng, phụ thuộc vào cảm xúc của trưởng nhóm. Hầu hết tác phẩm có giai điệu ngọt ngào, lãng mạn, ca từ phảng phất quan điểm của họ về nhiều vấn đề xã hội.

In the Spotlight là chuỗi chương trình ca nhạc được thực hiện dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của nhạc sĩ Hồng Kiên, ra mắt lần đầu năm 2012. Chương trình diễn ra với nhiều chủ đề khác nhau, nổi bật là liveshow của Tuấn Ngọc, Hồng Nhung, Tấn Minh, Uyên Linh... In the Spotlight được nhiều chuyên gia, khán giả đánh giá là sự kiện âm nhạc chất lượng cao tại Hà Nội.