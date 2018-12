Khán giả 6X, 7X 'hồi xuân' trong đêm nhạc Modern Talking

Ca sĩ Modern Talking: 'Vợ không ghen khi tôi có nhiều fan nữ' / Ca sĩ Modern Talking: 'Quán ăn yêu thích của tôi ở Đức mang tên Hà Nội'

Liveshow Modern Talking ft Thomas Anders & Band diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Cơm nước xong xuôi từ sớm, anh Văn Dũng (52 tuổi, Hà Nội) rủ vợ sửa soạn quần áo đi nghe nhóm nhạc thần tượng. Mang trên người chiếc áo da cũ, khán giả ngoại ngũ tuần chia sẻ đó là một trong những mốt từ Morden Talking được người hâm mộ yêu thích những năm 1980.

"Hồi đó, những gã trai đôi mươi như chúng tôi ra đường khoác chiếc áo da lên người như Modern Talking là oách lắm. Sau bao năm, hôm nay, tôi mới có dịp mặc lại. Cơ thể chẳng còn trai tráng như trước nhưng cảm giác rạo rực trước những giai điệu khi xưa thì vẫn còn", nam khán giả tâm sự.

Hình ảnh phong trần nhưng vẫn lịch lãm của Modern Talking in dấu sâu đậm trong tâm trí nhiều người hâm mộ. Ảnh: Express1984.

Chương trình bắt đầu từ 20h30 nhưng những người hâm mộ thuộc thế hệ 6X, 7X như anh Dũng có mặt trước đó cả tiếng đồng hồ. Các fan xếp thành những hàng dài để chờ vào trong Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Trước phần biểu diễn chính, khán giả hào hứng tham gia phần hỏi - đáp về nhóm Modern Talking. Mẹ Á hậu Huyền My cười tít mắt bên chồng khi giành giải thưởng cao nhất.

Ca khúc Atlantis Is Calling (S.O.S For Love) vừa được Thomas Anders - giọng ca chính của Modern Talking - cất lên kéo theo hàng nghìn tiếng vỗ tay từ khán đài. Ở tuổi 53, nam ca sĩ diện vest khi bước lên sân khấu nhưng thay vì đi giày da lịch lãm đồng bộ với trang phục, ông chọn đôi sneakers như một cách khẳng định về sức trẻ.

Những ca khúc quen thuộc của Modern Talking như Sexy Sexy Lover, China In Her Eyes, You Can Win If You Want, Brother Louie hay No Face, No Name, No Number lần lượt được biểu diễn, bên cạnh các ca khúc từ hồi solo của Thomas Anders. Các bản phối mới sử dụng tiết tấu nhanh, mạnh, mang âm hưởng hiện đại. Khán giả vì thế cũng dễ phiêu theo giai điệu hơn.

Ca sĩ Thomas Anders trong đêm nhạc tại Hà Nội tối 26/11.

Mới đầu còn dè dặt, phần vì sợ ảnh hưởng tới tầm nhìn của người ngồi sau, Hà Thủy (49 tuổi, Hà Nội) chỉ dám gật gù, lắc lư theo tiếng nhạc. Đến lúc nghe được bản nhạc yêu thích, chị đứng phắt dậy để nhảy theo Thomas Anders. Thậm chí, càng về sau, thấy nhạc càng "bốc", chị quyết định bước luôn ra khoảng chiếu nghỉ nhỏ để tiện nhảy múa. Trên tầng hai, một loạt người hâm mộ cũng dần đứng lên để hòa mình với giai điệu cất lên từ ca sĩ nhóm Modern Talking.

"Bố ơi, bài hát này là bài gì?", một bé gái bảy - tám tuổi ngồi trên lòng, hai tay ôm cổ bố hỏi. Người bố tầm tuổi U50 sau khi nói tên ca khúc You're My Heart, You're My Soul liền đứng luôn dậy, cầm tay con gái khiêu vũ theo tiếng nhạc. Cả khán phòng bỗng chốc như biến thành sàn nhảy vào những năm 1980.

Minh Ngọc (26 tuổi, Hà Nội) cầm điện thoại ghi lại hết những khoảnh khắc phấn khích theo tiếng nhạc của mẹ cùng những người bạn đang ở tuổi 50. Cô cười nói: "Chưa bao giờ tôi thấy u nhà mình nhảy máu lửa đến vậy". Khán giả nữ tâm sự ở nhà, mẹ cô thường chỉ nói đến chuyện bếp núc, nhà cửa hoặc việc gia đình. Mẹ của Minh Ngọc cũng không bao giờ bật nhạc quá sôi động để ảnh hưởng đến tâm trạng chồng và con cái.

Khán giả phấn khích cổ vũ cho giọng ca chính của nhóm Modern Talking.

Thomas Anders chiếm cảm tình của khán giả nhờ sự duyên dáng và cống hiến hết mình trên sân khấu.

Ở tuổi 53, giọng hát của ca sĩ nhóm Thomas Anders không còn được như trước. Việc phải hát và nhảy xuyên suốt hai tiếng đồng hồ khiến nam ca sĩ khó giữ được cột hơi khỏe như lúc mở đầu chương trình. Tuy vậy, hiếm khi Thomas để lộ quá rõ sự mệt mỏi. Giọng ca chính của Modern Talking không ngại đi dọc một đoạn dài trên khán đài, liên tục nhún nhảy vẫy tay trên sân khấu để ra hiệu người hâm mộ hát lớn cùng mình. Thomas Anders còn khoe sự điệu nghệ bằng cách tung micro từ tay này qua tay kia trong khi hát. Đáp lại, anh có cả nghìn người hâm mộ đứng dậy hát múa theo. Thậm chí, fan còn đổ xô đến tận sát mép sân khấu để tiện giao lưu.

Sự thân thiện, chu đáo của ca sĩ nhóm Modern Talking cũng giúp anh ghi điểm trong mắt fan. Không chỉ nói "Cảm ơn Hà Nội" bằng tiếng Việt, Thomas Anders còn lo mình nói chưa chuẩn khiến khán giả khó hiểu. Anh dáo dác tìm người phiên dịch vì sợ fan không nắm được hết những gì mình nói bằng tiếng Anh. Chỉ đến khi được mọi người trấn an, nam ca sĩ mới yên tâm tiếp tục giao lưu.

Khi biểu diễn You're My Heart, You're My Soul theo phong cách Accoustic, Thomas Anders khéo lồng ghép những cái tên như Việt Nam, Hà Nội... vào đoạn kết. Anh muốn gửi thông điệp: "Tất cả khán giả, đặc biệt những người có mặt trong show diễn hôm nay, đều mãi luôn ở trong tim tôi". Phần biểu diễn nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt.

Đêm nhạc kết thúc vào khoảng 22h30. Sau khi trình diễn Cheri, Cheri Lady cùng người hâm mộ, Thomas Anders bước vào hậu trường để lại phía sau nhiều tiếc nuối. Nhiều fan vẫn cố nán lại để chờ màn diễn thêm bất ngờ từ nhóm nhạc, một số người còn hô lớn: "Diễn nữa đi".

Bước ra khỏi khán phòng, anh Văn Dũng vẫn nghêu ngao giai điệu bài hát xưa cũ. Anh tâm sự: "Lâu lắm rồi vợ chồng tôi mới được vui như vậy. Ngày thường, cả hai đều mải mê làm ăn, hầu hết thời gian rảnh cũng chỉ biết dành để chăm lo con cái. Lãng mạn lắm thì vợ chồng đưa nhau đi xem phim. Với đêm nhạc hôm nay, chúng tôi như được sống lại những năm tháng tuổi trẻ sôi động. Cả hai đều tạm quẳng gánh lo để cháy hết mình với âm nhạc".

