Ca sĩ Modern Talking: 'Quán ăn yêu thích của tôi ở Đức mang tên Hà Nội'

Buổi họp báo đêm nhạc Modern Talking ft Thomas Anders & Band diễn ra chiều 25/11 tại Hà Nội.

Ca sĩ chính của nhóm - Thomas Anders - cho biết đây là lần đầu tiên ông đến Việt Nam. Nam ca sĩ tâm sự: "Tôi chưa từng nghĩ là sẽ được đến đây. Tuy vậy, Việt Nam cũng như Hà Nội có gì đó rất thân thuộc với tôi. Tại thành phố nhỏ nơi tôi sống, có một quán ăn tên là Hà Nội. Tôi thường xuyên lui tới và rất thích các món ở đó. Những người Việt Nam tôi gặp ở quán cũng rất thân thiện. Từ lúc bước xuống sân bay sáng nay, tôi càng chắc chắn rằng những suy nghĩ, ấn tượng tốt đẹp về người Việt mình từng có trước đây là hoàn toàn chính xác".

Ca sĩ Thomas Anders có mặt tại buổi họp báo chiều 25/11. Ảnh: Giang Huy.

Mối quan hệ giữa Thomas Anders với Dieter Bohlen - thành viên cũ của nhóm Modern Talking - cũng được nhắc đến nhiều trong buổi gặp gỡ. Khi mới thành lập năm 1984, Thomas Anders là ca sĩ chính trong khi Dieter Bohlen sáng tác kiêm ông bầu và nhà sản xuất. Sau hai lần hợp tan, năm 2003, đôi nghệ sĩ "đường ai nấy đi". Thomas Anders từ đó theo đuổi sự nghiệp solo còn Dieter Bohlen quay sang đào tạo các tài năng âm nhạc mới trên truyền hình Đức.

Ca sĩ nhóm Modern Talking cho biết họ từng là bạn thân, làm gì cũng có nhau nhưng hiện tại mối quan hệ chỉ dừng lại là đối tác công việc. Họ vẫn làm việc chung trong công ty quản lý thương hiệu của nhóm Modern Talking. Hai người vẫn nhắn tin, gọi điện để bàn bạc chuyện kinh doanh cũng như các vấn đề liên quan đến ban nhạc. "Tôi thú thực mối quan hệ giữa mình với Dieter Bohlen giờ không còn được như ngày trước nhưng cả hai khá thoải mái với cuộc sống hiện tại. Dù nhóm từng gặt hái nhiều thành công, không đồng nghĩa hai người phải đi cùng nhau đến cuối con đường", Thomas Anders nói.

Thomas Anders cho biết mối quan hệ giữa ông và người đồng sự cũ - Dieter Bohlen - không còn thân thiết như trước. Ảnh: Giang Huy.

Nam ca sĩ khoe ông được ban tổ chức thông báo hai đêm diễn tại Hà Nội đều "cháy vé". Chỉ trong ba ngày, khán giả Việt đã mua hết 7.000 vé. Thomas Anders cho rằng đây là động lực lớn để ông cố gắng tạo nên chương trình khó quên cho người hâm mộ Việt Nam.

Trong liveshow, Thomas Anders sẽ giới thiệu những đồng sự đứng chung sân khấu suốt gần 20 năm qua. Nam ca sĩ hé lộ 75% bài hát trong đêm nhạc lần này sẽ gắn liền tên tuổi Modern Talking, còn lại là tác phẩm mới.

Modern Talking là ban nhạc đến từ Đức gồm hai thành viên - nhạc sĩ kiêm ông bầu Dieter Bohlen và ca sĩ chính Thomas Anders. Đây là nhóm nhạc thành công nhất nước Đức với 120 triệu đĩa hát bán được tính đến năm 2003, vượt qua cả Scorpions, Sandra hay Smokie.

Nhóm được thành lập năm 1984. Sau khi thành lập, họ sớm thành công với đĩa đơn You’re My Heart, You’re My Soul. Tiếp đó, các ca khúc You Can Win If You Want và Cheri, Cheri Lady biến họ thành nhóm nhạc lừng danh khắp châu Âu và châu Á. Từ 1985 đến 1987, mỗi năm họ phát hành hai album và xuất hiện liên tục trên sóng truyền hình khắp châu Âu.

Sau khi tan rã năm 1987, đôi nghệ sĩ tái hợp năm 1998 và gây tiếng vang bất ngờ với việc leo lên đứng đầu nhiều bảng xếp hạng. Bohlen và Anders chia tay lần nữa năm 2003.

Modern Talking ft Thomas Anders & Band sẽ diễn ra tối 26 và 27/11 tại Hà Nội.

