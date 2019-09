Kevin Hart bị tai nạn ôtô

Kevin Hart nhập viện với chấn thương lưng sau tai nạn xe hơi ngày 1/9 ở California (Mỹ).

Theo People, tài tử Mỹ có mặt trên chiếc Plymouth Barracuda của anh do người bạn - diễn viên, nhà sản xuất Jared Black - điều khiển. 1h sáng ngày 1/9, trên đường Mulholland ở Malibu (California, Mỹ), xe mất lái, đâm vào hàng rào gỗ. Ôtô chệch khỏi đường ba mét và lao xuống rãnh nước, khiến Hart và Black bị thương. Người thứ ba trên xe - nữ huấn luyện viên thể hình Rebecca Broxterman - không bị thương.

Kevin Hart được xem là một trong các sao hài hàng đầu ở Hollywood hiện nay. Ảnh: Rex.

Kevin Hart và Jared Black hiện điều trị ở bệnh viện địa phương, chưa lên tiếng về tai nạn. Theo Entertainment Weekly, cảnh sát kết luận Black không có nồng độ cồn vượt quy định khi lái xe.

Kevin Hart mua chiếc Plymouth Barracuda hồi tháng 7, nhân dịp sinh nhật 40 tuổi. Trên Instagram cá nhân, anh đặt biệt hiệu cho xe là "Menace" (tức "Mối đe đọa").

Kevin Hart bên chiếc xe của anh. Ảnh: Instagram.

Kevin Hart sinh năm 1979, là nghệ sĩ hài độc thoại và diễn viên. Các phim nổi tiếng của anh là Ride Along, Central Intelligence, Jumanji: Welcome to the Jungle. Gần đây, Hart thường cộng tác với Dwayne Johnson (tức The Rock), đóng cùng trong Central Intelligence, Jumanji: Welcome to the Jungle và Fast & Furious: Hobbs & Shaw (vai khách mời). Đầu năm, anh mất vị trí dẫn lễ Oscar do đăng các bài viết kỳ thị đồng tính.

Ân Nguyễn