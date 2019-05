Jo Eun Jung - bạn gái kém 17 tuổi của tài tử So Ji Sub

Sau công khai hẹn hò diễn viên So Ji Sub, "Jo Eun Jung" trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Naver - cổng thông tin truyền thông số một Hàn Quốc. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, đôi uyên ương được nhắc tên với tần suất dày đặc. Đa phần khán giả ủng hộ mối quan hệ. Trên Daum, ý kiến của độc giả HanAh nhận nhiều sự đồng tình: "Jo Eun Jung sinh năm 1994, trong khi So Ji Sub gia nhập làng giải trí vào năm 1995. Khoảng cách giữa họ là 17 tuổi. Nói đến hôn nhân, có lẽ còn quá sớm với Eun Jung, nhưng hiện Ji Sub đã 42 - 43 tuổi, cần nhanh chóng kết hôn để ổn định cuộc sống".