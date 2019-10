Jennifer Aniston lần đầu dùng mạng xã hội

Minh tinh Jennifer Aniston lần đầu chơi Instagram và khiến mạng xã hội gặp sự cố vì quá nhiều người dùng tìm kiếm cô.

Tối 15/10, Jennifer Aniston - 50 tuổi - lần đầu đăng bức ảnh chụp cùng năm đồng nghiệp đóng chung series Friends lên mạng xã hội. "Chúng tôi giờ là bạn cả trên Instagram nữa", cô chú thích. Theo Guardian, trang cá nhân của cô bị dừng hoạt động sau một giờ vì quá nhiều người hâm mộ truy cập cùng lúc. Đội ngũ Instagram phải tiến hành khắc phục để cô tiếp tục sử dụng và người hâm mộ có thể theo dõi diễn viên.

Jennier Aniston Instagram Người hâm mộ không thể theo dõi, truy cập trang cá nhân của Jennifer Aniston. Video: Twitter.

Trang cá nhân của Jennifer hiện có 6,6 triệu người theo dõi. Bài viết đầu tiên nhận hơn 8 triệu lượt thích và hơn 360 nghìn bình luận. Chồng cũ Justin Theroux theo dõi trang cá nhân và gửi lời chào mừng cô. Trên Twitter, Jennifer Aniston cũng trở thành chủ đề được bàn tán hàng đầu.

Trong quá khứ, Jennifer Aniston từng cho biết không sử dụng mạng xã hội vì sợ ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư. "Mọi người muốn lên mạng xã hội thể hiện tính cách thật của bản thân với công chúng. Tôi không cảm thấy có nhu cầu đó. Có nhiều thông tin về tôi trên đó và chúng đa phần không chính xác. Tôi không dùng mạng xã hội để tự bảo vệ bản thân", Jennifer nói với iHeartRadio.

Minh tinh cũng cho biết cảm thấy lạc hậu khi không dùng mạng xã hội và thích thú khi thấy bạn bè xem các video về động vật trên đó. Tuy nhiên, cô chọn lối sống hạn chế dùng thiết bị công nghệ như máy tính, điện thoại di động. "Nếu series Friends được làm vào thời đại này, các diễn viên sẽ ngồi trong quán cà phê và dán mắt vào điện thoại thay vì trò chuyện".

Minh tinh Jennifer Aniston ở tuổi 50. Ảnh: Shape.

Sau thành công của series Friends, Jennifer Aniston nhanh chóng trở thành sao hạng tại A Hollywood và chuyển sang đóng phim điện ảnh. Cô thành công với các tác phẩm hài lãng mạn như The Break-up (2006), Marley & Me (2008), Just Go With It (2011)... Nữ diễn viên bước sang tuổi 50 hồi tháng 2, cho biết cảm thấy cuộc sống như mới bắt đầu. "Nếu có thể trở về quá khứ, tôi sẽ nói với bản thân đừng sợ tuổi 50 vì nó thật tuyệt vời", Jennifer nói với Bazaar. Tháng 11 này, minh tinh đóng chính trong series The Morning Show của Apple, đánh dấu sự trở lại sau 15 năm không đóng phim truyền hình.

Đạt Phan (theo Guardian)