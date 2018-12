Jared Leto - nam diễn viên hành xác cho từng vai diễn

Jared Leto để tóc bẩn đi dự Oscar / Jared Leto bị nghi từng qua đêm với đàn ông

Hơn hai thập niên lên màn ảnh, Jared Leto luôn được đánh giá cao nhờ những hy sinh cho điện ảnh. Chàng trai có gương mặt đẹp như tạc đại diện cho trường phái diễn xuất Method Acting - lối diễn đòi hỏi diễn viên nhập vào nhân vật và hy sinh nhiều thứ để có trải nghiệm cảm xúc như nhân vật. Các huyền thoại điện ảnh như Marlon Brando hay Robert De Niro từng theo đuổi trường phái này.

Đầu thập niên 1990, Leto đăng ký một khóa đào tạo diễn xuất kéo dài 12 tuần tại Los Angeles nhưng không thể sắp xếp thời gian theo học. Hệ quả là ngôi sao - chưa từng trải qua một lớp học diễn xuất nào - chỉ làm theo bản năng cho nghề diễn. Để khắc họa nhân vật, Leto dành hàng trăm giờ đồng hồ nghiên cứu và tự hành hạ bản thân.

Phương pháp hành xác được Leto áp dụng từ vai chính đầu tiên - vận động viên điền kinh Steve Prefontaine trong phim tiểu sử Prefontaine (1997). Trước thời gian bấm máy, Jared Leto đã tìm gặp bạn bè và gia đình của Prefontaine, xem lại những tư liệu về ông để có thể bắt chước giọng nói cũng như dáng chạy. Prefontaine thảm bại về mặt doanh thu nhưng lại được nhà phê bình phim kỳ cựu Roger Elbert đánh giá cao, đặc biệt là diễn xuất của Leto.

Ba năm sau, Leto vào vai con nghiện Harry trong bộ phim tâm lý Requiem for a Dream. Nam diễn viên gây sốc khi tiết lộ trên People anh nhất quyết không quan hệ giường chiếu trong hơn hai tháng với bạn gái khi đó - người đẹp Cameron Diaz. Leto muốn tự cách ly mình khỏi những thú vui thường ngày để "sở hữu" trạng thái u uất. Anh còn lang thang khắp New York để giao du với những kẻ nghiện heroin.

Khi vào vai Mark David Chapman (fan cuồng đã giết chết huyền thoại John Lennon) trong phim Chapter 27, Leto chấp nhận tăng 28 kg để có ngoại hình giống nguyên mẫu. Sự thay đổi trọng lượng đột ngột khiến Leto phải đi lại bằng xe lăn và mắc bệnh gout. Ngay cả việc Chapter 27 không được đánh giá cao cũng không làm Leto nản lòng và bớt hy sinh vì vai diễn.

Leto vào vai chuyển giới trong "Dallas Buyers Club"

Đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của Leto là Dallas Buyers Club (2013), khi anh vào vai người phụ nữ chuyển giới Rayon. Trước khi nhận lời tham gia bộ phim, Leto lên lịch đi lưu diễn cùng ban nhạc 30 Seconds to Mars do anh thành lập, nhưng đã đổi ý sau khi đọc kịch bản. Anh trải qua quá trình ăn kiêng khắc nghiệt để giảm 18 kg đồng thời tẩy lông toàn bộ cơ thể, khoác lên mình trang phục của nữ giới. Trên phim trường, Leto chỉ trả lời khi được người khác gọi là Rayon. Màn nhập vai giàu cảm xúc của Leto khiến nhiều người phải rơi nước mắt cho số phận của nhân vật, đồng thời đem về cho Leto tượng vàng Oscar "Nam diễn viên phụ xuất sắc".

Nhập làm Joker theo cách quái đản

Với quyết tâm cao độ dành cho mỗi vai diễn, Jared Leto khiến nhiều người yêu điện ảnh phấn khích khi được chọn vào vai kẻ phản diện Joker trong Suicide Squad. Người gần nhất vào vai Joker - tài tử quá cố Heath Ledger - đã có màn nhập vai để đời trong The Dark Knight (2008). Leto thừa nhận với tờ GQ về sức ép mà anh phải đương đầu khi nhận vai này: "Heath diễn xuất tuyệt vời trong mọi khung hình và theo tôi anh ấy đã có một trong những màn thể hiện hay nhất lịch sử điện ảnh".

Để chuẩn bị tâm lý cho vai Joker, Leto ngồi trước máy tính hàng giờ để xem những video về tội ác, cho tới khi anh phát bệnh và không thể xem được nữa. Tài tử sau đó luôn xuất hiện trên trường quay với phong cách lập dị và bắt mọi người trong đoàn làm phim gọi mình là "Mr J" giống cách nhân vật Joker được gọi. Không chỉ thế, anh còn gửi cho bạn diễn Margot Robbie một con chuột và tặng những diễn viên khác... đồ chơi tình dục.

Leto lý giải trong một bài phỏng vấn: "Tôi làm nhiều thứ để đem lại bất ngờ và phá vỡ những rào cản, bởi Joker là một kẻ không quan tâm tới không gian riêng tư của người khác". Bạn diễn của Leto là Will Smith (vai Deadshot) thừa nhận: "Tôi và anh ấy quay phim cùng nhau vài tháng nhưng tôi chưa khi nào gặp Jared Leto thực sự cả. Những gì tôi biết chỉ là một gã Joker. Chúng tôi chưa khi nào trò chuyện với nhau ở ngoài phim trường. Leto thực sự đã đặt tiêu chuẩn rất cao về sự nhập tâm trong vai diễn".

Thế nhưng khi Suicide Squad được phát hành, những cố gắng của Leto lại hóa "đầu voi đuôi chuột" khi nhân vật Joker trên màn ảnh nhạt nhòa. Leto tuyên bố với trang BBC đã có rất nhiều cảnh anh đóng bị cắt: "Tôi nghĩ rằng số cảnh bị cắt của tôi đủ để dựng thành phim riêng về nhân vật Joker". Ngôi sao chua chát nói về sự thất bại: "Có lẽ chỉ khi tôi đột ngột qua đời, các cảnh phim mới được đưa tới khán giả. Đó là điều tích cực về cái chết của một diễn viên".

Trong làng giải trí, cái tên Jared Leto không chỉ gói gọn ở Hollywood. Thời niên thiếu, nam diễn viên sinh năm 1971 từng cùng gia đình rong ruổi khắp nước Mỹ trước khi theo học Mỹ thuật tại University of the Arts (Philadelphia). Cuối những năm 1990, cùng lúc chập chững vào làng phim, Leto và anh trai Shannon Leto thành nhập nhóm nhạc rock 30 Seconds to Mars - trong đó Jared đảm nhiệm vai trò hát chính kiêm viết nhạc. Cho tới nay, 30 Seconds to Mars đã ra mắt bốn album và bán được gần 20 triệu đĩa nhạc trên toàn cầu. Không chỉ trực tiếp làm linh hồn trên sân khấu, Jared Leto còn trực tiếp làm đạo diễn nhiều video clip của nhóm theo phong cách điện ảnh. Tiêu biểu trong số đó là The Kill - chiến thắng hạng mục video xuất sắc lần đầu xuất hiện trên kênh MTV2 trong khuôn khổ MTV Awards 2006.

