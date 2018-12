'Suicide Squad' mở màn ăn khách toàn cầu dù bị chê tơi tả

Bom tấn của Margot Robbie bị giới phê bình đồng loạt 'ném đá' / 'Suicide Squad' - dàn sao xuất sắc khó cứu kịch bản non tay

Suicide Squad thu về 135,1 triệu USD ở Bắc Mỹ tuần qua và ăn khách hơn sáu lần Jason Bourne. Tác phẩm phá kỷ lục của Guadians of the Galaxy (mở màn 94,3 triệu USD tháng 8/2014) để trở thành bộ phim ra mắt vào tháng 8 thành công nhất. Đây cũng là phim mở màn cao nhất của tài tử Will Smith - trước đó là I Am Legend hồi 2007 với 77,2 triệu USD.

Ngoài Bắc Mỹ, phim hành động của đạo diễn David Ayer gom 132 triệu USD từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 267,1 triệu USD. Con số này vượt qua kinh phí 175 triệu USD các nhà sản xuất bỏ ra.

"Suicide Squad" đại thắng doanh thu dù bị giới chuyên môn "đánh đập".

Trước đó, phim bị hầu hết giới phê bình "ném đá". Các nhà chuyên môn Bắc Mỹ khẳng định Suicide Squad lủng củng, thiếu logic, tệ tới nỗi không thể cứu vãn. Tuy nhiên, sự chỉ trích bất thường của giới chuyên môn được giới quan sát đánh giá tạo cơn sốt cho phim.

Lượng người hâm mộ truyện tranh DC Comics đổ xô đến phòng vé để xem nhân vật yêu thích khác với truyện ra sao và có đúng như lời chê của giới phê bình. Phim quy tụ dàn sao nổi tiếng gồm Will Smith, Margot Robbie và Jared Leto và có chiến dịch quảng bá rầm rộ.

Dựa trên các nhân vật trong truyện tranh DC Comics, Suicide Squad xoay quanh một biệt đội gồm những tên tội phạm sừng sỏ đang chờ án tử. Được tập hợp bởi quan chức cao cấp của Chính phủ Mỹ Amanda Waller, những kẻ "không còn gì để mất" thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm với mục tiêu cố đổi lấy sự ân xá trước thời hạn.

Phim "Nine Lives" của Kevin Spacey mở màn gây chú ý.

Bộ phim mới cũng ra mắt tuần qua là Nine Lives, đứng ở vị trí thứ 6 với 6,5 triệu USD doanh thu. Trong phim, ngôi sao Kevin Spacey vào vai một doanh nhân thành đạt bất ngờ bị biến thành mèo. Với thời hạn một tuần, ông phải tìm mọi cách để hàn gắn với các thành viên trong gia đình trước khi bị biến thành mèo mãi mãi.

Tuần này, phim giả tưởng Pete’s Dragon được kỳ vọng gây ấn tượng. Một tác phẩm đáng chú ý khác ra mắt cùng thời điểm là hoạt hình 17+ Sausage Party.

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. Suicide Squad - Warner Bros. - 135,1 triệu USD

2. Jason Bourne - Universal - 22,7 triệu

3. Bad Moms - STX – 14,2 triệu USD

4. The Secret Life of Pets - Universal - 11,6 triệu USD

5. USD Star Trek Beyond - Paramount - 10,2 triệu USD

6. Nine Lives - EuropaCorp - 6,5 triệu USD

7. Lights Out - Warner Bros. - 6 triệu USD

8. Nerve - Allison Shearmur Productions - 4,9 triệu USD

9. Ghostbusters - Sony - 4,8 triệu USD

10. Ice Age: Collision Course - Fox - 4,3 triệu USD

>> Xem thêm:

'Suicide Squad' - dàn sao xuất sắc khó cứu kịch bản non tay

Bom tấn của Margot Robbie bị giới phê bình đồng loạt 'ném đá'

Bikini lộ vòng ba của Margot Robbie trong 'Suicide Squad' gây bàn tán

Thanh Hải