James McAvoy đa nhân cách trong phim kinh dị

James McAvoy - đến ‘Giáo sư X’ còn phải ngưỡng mộ

Trong phim mới có nhan đề "Split", tài tử sinh năm 1979 vào vai Kevin - kẻ có 23 nhân cách. Trong số đó tồn tại một nhân cách ác quỷ luôn muốn điều khiển và thống trị phần còn lại. Sau khi bắt cóc ba thiếu nữ, chính Kevin nhận ra một cuộc đấu tranh sống còn giữa những nhân cách bên trong cơ thể mình.

Trailer phim "Split" Trailer phim 'Split'

Trailer phim hé lộ sự thể hiện của James McAvoy trong những nhân cách khác nhau - khi là một phụ nữ mặc váy, lúc lại hóa cậu bé 9 tuổi nói năng lảnh lót... Nam diễn viên cạo trọc đầu, nhiều lần nhìn con mồi với ánh mắt sắc lẹm gây sợ hãi. Những lời đối thoại quái đản của nhân vật cũng khiến ba cô gái nạn nhân rùng mình.

Split đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Night Shyamalan - nổi tiếng với các phim The Sixth Sense, Unbreakable và Signs. Anh thực hiện phim mới chung với đạo diễn Jason Blum (The Purge, loạt Insidious và The Gift). Êkíp sản xuất cũng là những người đứng sau dự án The Visit năm 2015. Xưởng phim làm tác phẩm mới - Blum Productions - từng cho ra lò các phim Paranormal Activity, Insidious và The Purge.

Ngoài James McAvoy, phim quy tụ dàn diễn viên trẻ gồm Anya Taylor-Joy (The Witch và Viking Quest), Harley Lu Richardson (The Last Survivors, The Bronze và Escape From Polygamy), Jessica Sula (Honeytrap và loạt truyền hình Skins).

Split dự kiến ra mắt ở Bắc Mỹ và đến Việt Nam từ ngày 20/1/2017.

Nhất Thanh