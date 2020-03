James Franco phủ nhận quấy rối tình dục

Tài tử James Franco nói không quấy rối tình dục hai nữ diễn viên Sarah Tither-Kaplan và Toni Gaal trong lớp diễn xuất.

Ngày 1/3, tờ People cho biết diễn viên The Disaster Artist gửi thư tới tòa án Los Angeles (Mỹ), phủ nhận các đơn tố cáo anh. Anh nói đơn kiện của Sarah và Toni cố tình tục tĩu hóa sự việc để khiến công chúng chú ý. "Họ kiện ra tòa nhằm đưa tên tuổi của bản thân lên các mặt báo. Vụ kiện có mục đích bôi nhọ một người tốt, nỗ lực xây dựng tên tuổi của anh ta bằng thực lực trong nhiều năm qua", phía James viết trong thư.

Nam diễn viên James Franco. Ảnh: LA Times.

Sarah Tither-Kaplan và Toni Gaal kiện James Franco tội lạm dụng tình dục từ tháng 10/2019. Hai người là học viên tại Studio 4 - lớp diễn xuất do anh trực tiếp giảng dạy. Họ cho biết trong buổi học về quan hệ tình dục trên màn ảnh, James yêu cầu học viên khỏa thân để diễn cảnh làm tình tập thể và hứa tuyển họ đóng phim của anh nếu làm theo yêu cầu.

Toni bỏ khóa học sau khi nghe những yêu cầu của James. Sarah tiếp tục tham gia và được nam diễn viên mời đóng cùng các dự án The Long Home và series Making a Scene with James Franco. Hai người cho biết phải đóng 750 USD và tham gia thi tuyển để được nhận vào lớp. Trong đơn kiện, Sarah và Toni không mong nhận bồi thường, yêu cầu James cùng thành viên trong Studio công khai xin lỗi.

James Franco, 41 tuổi, là diễn viên kiêm đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất nổi tiếng tại Hollywood. Anh được biết đến với các bộ phim gây tiếng vang như The Disaster Artist, This is the End, Spider-man, 127 Hours... Năm 2018, tài tử vướng scandal khi liên tiếp bị nhiều phụ nữ nói quấy rối tình dục.

James Franco nhận giải Quả Cầu Vàng James Franco nhận giải Quả Cầu Vàng năm 2018. Video: NBC.

Vụ kiện nằm trong trào lưu #MeToo tại Hollywood, khi nhiều phụ nữ lên tiếng về việc bị quấy rối hoặc tấn công tình dục bởi các đạo diễn, diễn viên nổi tiếng. Phong trào bắt đầu sau bê bối của nhà sản xuất phim Harvey Weinstein năm 2017. Ông bị hơn 80 phụ nữ đồng loạt nói có hành vi không đúng mực với nữ giới. Ngày 24/2, Harvey bị tòa án New York kết tội hiếp dâm, quấy rối tình dục hai phụ nữ, dự kiến lĩnh án tù từ 5 đến 29 năm.

Đạt Phan (theo People)