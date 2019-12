'It Must Have Been Love' - dấu ấn sự nghiệp của Roxette

Đạo diễn Gary Marshall từng yêu cầu sửa lại phim "Pretty Woman" vì quá yêu thích bản tình ca "It Must Have Been Love" của nhóm Roxette.

Ca khúc do tay guitar Per Gessel sáng tác, thể hiện bởi nữ ca sĩ Marie Fredriksson - qua đời hôm 9/12 sau thời gian dài chiến đấu với bệnh u não. Hai người tạo nên Roxette - một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất của Thụy Điển. Theo Guardian, ca khúc từng giúp nhóm kiếm khoảng 500 triệu USD và đứng đầu nhiều bảng xếp hạng toàn cầu.

Per Gessel và Marie Fredriksson (phải) - hai thành viên của Roxette. Ảnh: Billboard.

Bài ca thất tình ngày Giáng sinh

Ca khúc lần đầu được ra mắt năm 1987 với tên đầy đủ It Must Have Been Love (Christmas for the Broken Hearted). Per Gessel được hãng thu âm đặt hàng một ca khúc Giáng sinh, nhằm cạnh tranh suất phát trên đài phát thanh tại Đức dịp nghỉ lễ. Anh chọn một bài hát thất tình, trên nền nhạc Pop với những bộ gõ tả tiếng sột soạt trong túi quà của ông già Noel, nốt piano cao như tiếng chuông từ đàn tuần lộc bay trong đêm Giáng sinh.

Ca khúc bắt đầu với phần hợp xướng đầy khắc khoải: "Đó chắc hẳn là yêu, nhưng tất cả đã kết thúc". Tác giả viết câu hát ở thì hiện tại hoàn thành (have been love), thể hiện sự vấn vương về một mối tình mới chấm dứt.

Roxette It Must Have Been Love Ca khúc "It Must Have Been Love (Christmas for Broken Hearted)". Video: Youtube.

"Lay a whisper on my pillow

Leave the winter on the ground

I wake up lonely /

This air of silence in the bedroom and all around"

(Anh để lại một lời thì thầm trên gối

Để lại mùa đông trên sàn nhà

Em thức dậy trong cô đơn,

Bầu không khí tĩnh lặng nơi phòng ngủ và khắp chốn)

Giọng ca Marie Fredriksson vẽ lên khung cảnh cô đơn của cô gái mới chia tay, khi dư vị về mối tình vẫn vương quanh phòng ngủ. "Em nhắm mắt lại và mơ viển vông rằng được anh chạm vào". Cảm xúc của nhân vật chính được đẩy lên cao trào với đoạn điệp khúc:

"It must have been love, but it's over now

It must have been good, but I lost it somehow

It must have been love, but it's over now

From the moment we touched till the time had run out"

(Chắc hẳn là tình yêu, nhưng tất cả đã kết thúc

Hẳn rất tuyệt vời, nhưng bằng cách nào đó em đánh mất

Chắc hẳn là tình yêu, nhưng tất cả đã kết thúc

Từ khoảnh khắc ta chạm vào nhau cho đến khi kết thúc)

Nỗi đau vỡ òa khi cô nhận ra mình đã yêu từ khoảnh khắc đầu tiên. Lời ca vừa cho thấy sự tiếc nuối, vừa thể hiện sự tự trách bản thân vì đánh mất mối tình "chắc hẳn tuyệt vời". Cô tiếp tục tự lừa bản thân rằng họ vẫn bên nhau.

"Make-believing we're together

That I'm sheltered by your heart

But in and outside I turn to water

Like a teardrop in your palm"

(Tự dối lòng ta bên nhau

Em có trái tim anh che chở

Nhưng cả người em hóa thành nước

Như giọt lệ vỡ tan trên lòng bàn tay anh)

"Hôm nay Giáng sinh, em cứ ước mơ viển vông" - câu hát kết thúc khổ hai bài hát. Nhân vật chính dành ngày lễ lớn nhất trong năm nằm tiếc nuối một mối tình không thành. Tác giả miêu tả sự đau đớn bằng những hình ảnh nhẹ nhàng, tinh khôi. Bài hát kết với câu hát tự an ủi, rằng tất cả đã theo "gió thổi, nước trôi".

Giọng hát giàu nội lực, mang hơi hướng Rock của Marie Fredriksson là cầu nối tuyệt vời đưa câu chuyện tới thính giả. Theo Guardian, It Must Have Been Love luôn là cao trào trong các đêm diễn của nhóm. "Một ca khúc bạn có thể hát hết mình giữa sân vận động hoặc thì thầm với bản thân trong bồn tắm", tờ báo nhận xét. Marie khiến bài ca dù đau đớn nhưng không ủy mị, não nề. Nỗi đau cứ hiển hiện trong tâm trí người nghe lờ lững như "cơn gió thổi", "dòng nước trôi".

Ở đoạn cuối, cô đẩy giọng lên khoảng nửa quãng và khiến đoạn điệp khúc cuối thêm da diết. Cảm giác như nhân vật chính sau khi tự nhủ cần chấp nhận sự thật, lại trở lại trạng thái day dứt, đau đớn còn hơn lúc đầu.

Thành công với phim "Pretty Woman"

Ca khúc không được đón nhận rộng rãi khi phát hành. Nó bị từ chối phát trên đài tại Đức như Roxette mong muốn. Nhóm phải thu âm lại và giới thiệu tại quê nhà Thụy Điển. Bài hát leo lên vị trí thứ tư bảng xếp hạng nước này.

Năm 1990, đạo diễn Gary Marshall trả khoảng 3.000 USD để mua quyền sử dụng ca khúc trong phim Pretty Woman. Vì phim ra mắt mùa hè, Per Gessel phải sửa lại ca khúc. Anh bỏ phần dạo dầu khoảng 30 giây, thay câu hát "Hôm nay Giáng sinh" thành "Hôm nay một ngày đông" để bỏ không khí lễ hội khỏi ca khúc.

Gary Marshall yêu cầu sửa lại bộ phim, khi đó đã hoàn thiện để thêm bài hát. Ông lồng It Mus Have Been Love vào cảnh cô gái bán hoa Vivian (Julia Roberts đóng) chia tay doanh nhân Edward (Richard Gere) sau vài ngày được ông thuê giả làm người tình. Trong phim, Vivian và Edward nảy sinh tình cảm nhưng không dám thổ lộ. Ca khúc vang lên trong cảnh phim quan trọng, khi cả hai nhận ra mình vừa đánh mất mối quan hệ có thể là tình yêu. Đạo diễn cắt thoại và tiếng động chỉ để giọng ca Marie vang lên trên cảnh nhân vật Vivian bước vào xe rời khách sạn, rưng rưng nước mắt. Trong khi đó, Edward đứng trên ban công nhìn theo, thở dài tiếc nuối.

It Must Have Been Love - cảnh phim Pretty Woman Đoạn phim "Pretty Woman" phát ca khúc "It Must Have Been Love". Video: Youtube.

Bộ phim thành công và thu hơn 463 triệu USD, trở thành phim lãng mạn ăn khách nhất mọi thời đại. It Must Have Been Love trở thành ca khúc được ưa chuộng, đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong hai tuần liên tiếp sau khi phim ra rạp. "Chúng tôi cảm thấy như trúng xổ số", tay guitar Per Gessel nói với tờ Metro về thành công bất ngờ.

Giáng sinh năm nay, Marie Fredriksson không còn sống để tiếp tục hát ca khúc thất tình quen thuộc. Nhưng It Must Have Been Love và các bản hit khác của nhóm vẫn lưu lại trong tâm trí người hâm mộ Roxette hay bộ phim Pretty Woman.

Đạt Phan