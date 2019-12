Thụy ĐiểnMarie Fredriksson, thành viên ban nhạc Thuỵ Điển Roxette, qua đời ở tuổi 61 vì bệnh u não.

Tờ The Independent đưa tin Marie Fredriksson mất sáng 9/12, sau 17 năm chống chọi ung thư. Người thân của bà cho biết đám tang được tổ chức đơn giản, chỉ có sự tham gia của các thành viên trong gia đình.

Ca sĩ Marie Fredriksson. Ảnh: The Daily Roxette.

Năm 2002, Marie Fredriksson từng phẫu thuật u não. Các bác sĩ khi ấy chẩn đoán bà chỉ có hơn 20% cơ hội sống. Tuy nhiên, ca mổ diễn ra thành công. Marie Fredriksson từng nhiều lần chia sẻ quãng đời chiến đấu với ung thư qua một số ca khúc.

Giọng ca chính nhóm Roxette qua đời Ca khúc "Listen to Your Heart" của nhóm Roxette. Video: Youtube.

Marie Fredriksson sinh năm 1958 ở Thụy Điển, cùng ca sĩ Per Gessle tạo nên nhóm nhạc Roxette. Nhóm nổi tiếng thập niên 1980 và 1990, có sáu bản hit vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100: The Look, Listen to Your Heart, Dangerous, It Must Have Been Love, Joyride và Fading Like a Flower (Every Time You Leave)... Đến nay, Roxette bán hơn 60 triệu đĩa trên thế giới.

Hà Thu (theo Independent)