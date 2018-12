Hôn nhân hạnh phúc hiếm có ở Hollywood của Will Smith

Will Smith và Jada Pinkett gặp nhau năm 1994 trong đợt thử vai của loạt phim truyền hình "The Fresh Prince of Bel-Air". Jada Pinkett muốn thử vai bạn gái của Will Smith trong phim nhưng không được nhận vì quá thấp so với nam chính. Cả hai bắt đầu quen biết và hẹn hò vào năm 1995.