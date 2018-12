Hơn 500 nghệ sĩ, vận động viên biểu diễn khai mạc World Cup 2018

Shakira - 'nữ hoàng nhạc Latin' tìm thấy tình yêu từ World Cup / Ca khúc cổ vũ World Cup bằng tiếng Nga được khen ngợi

Ngày 14/6, lễ khai mạc World Cup 2018 sẽ diễn ra tại sân vận động Luzhniki (Moskva, Nga). Sự kiện kéo dài khoảng 30 phút trước trận đấu giữa đội tuyển Nga và Ả Rập Xê Út. Lễ khai mạc có tiết mục đồng diễn thể hiện niềm tự hào dân tộc của gần 500 vũ công và vận động viên người Nga.

Theo The Daily Star, sự kiện năm nay sẽ có đôi chút khác biệt so với mọi năm, khi chú trọng vào phần âm nhạc. Ngôi sao nhạc Pop người Anh Robbie Williams tham gia trình diễn. "Tôi thấy hạnh phúc, hào hứng khi có cơ hội biểu diễn tại sân vận động có sức chứa 80.000 người và trước hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên thế giới", Robbie Williams chia sẻ trên trang mạng của FIFA.

Một số giọng ca opera như Anna Netrebko, Yusif Eivazov, Ildar Abdrazakov, Albina Shagimuratova cũng biểu diễn. Ban tổ chức World Cup chia sẻ: “Điều thú vị là các sự kiện bóng đá thường được mở màn bởi những ngôi sao opera, bởi âm nhạc cổ điển là mật mã toàn cầu, nước nào cũng có thể thấu hiểu”.

Ca khúc chủ đề World Cup 2018 - Live It Up - do Will Smith kết hợp ca sĩ người Mỹ Nicky Jam, giọng ca người Albania - Era Istrefi - thể hiện. Cựu cầu thủ Brazil - Ronaldo - cũng tham gia một tiết mục. Tuy nhiên, FIFA chưa chia sẻ chi tiết về màn biểu diễn của Ronaldo. "Tôi thấy như đang ở Brazil bốn năm trước. Tôi hân hạnh được chia sẻ niềm hứng khởi này với người hâm mộ Nga", Ronaldo nói. Ronaldo từng cùng đội tuyển Brazil vô địch World Cup 1994 và 2002.

Ngoài lễ khai mạc, chương trình hòa nhạc sẽ diễn ra tại Quảng trường Đỏ ở Moskva (Nga). Đêm diễn có sự tham gia của Placido Dominguez và Juan Diego Flores.

World Cup là giải vô địch bóng đá thế giới dành cho các đội tuyển quốc gia, diễn ra bốn năm một lần. Giải năm nay được tổ chức tại 11 thành phố ở Nga, từ ngày 14/6 đến 15/7. 32 đội tuyển được chia làm tám bảng, mỗi bảng bốn đội. Các đội đấu vòng tròn một lượt để tìm ra hai đội có thành tích tốt nhất bảng vào vòng loại trực tiếp. Đức là đương kim vô địch khi thắng Argentina với tỷ số 1-0 ở hiệp phụ chung kết năm 2014.

