Robbie Williams, Ronaldo biểu diễn khai mạc World Cup

Ca khúc World Cup 2018 bị chê

Robbie Williams bày tỏ: "Tôi đã gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp, việc hát mở màn World Cup 2018 trước 80.000 cổ động viên cùng hàng triệu người hâm mộ là giấc mơ từ thời niên thiếu của tôi. Tôi hạnh phúc, háo hức khi được trở lại Nga và cống hiến một tiết mục độc đáo, không thể nào quên".

* MV "Party Like a Russian"

Robbie Williams - Party Like a Russian

Thông tin Robbie Williams biểu diễn khai mạc World Cup khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Năm 2016, sau khi phát hành single Party Like a Russian, Robbie Williams vấp làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ Nga. MV bị nhận xét thể hiện sự phân biệt chủng tộc, đồng thời đả kích các lãnh đạo nước này. Một số báo Nga đưa tin danh ca người Anh bị cấm diễn tại Nga vĩnh viễn. Robbie Williams sau đó đăng đàn xin lỗi và giải thích anh không có ý xúc phạm người Nga. Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) không bình luận về chi tiết trên.

Ngoài ca hát, Robbie Williams có niềm đam mê đặc biệt với bóng đá. Năm 2006, anh sáng lập giải đấu Soccer Aid, quy tụ nhiều người nổi tiếng và một số cầu thủ chuyên nghiệp để gây quỹ cho tổ chức UNICEF của Anh. Năm 2005, Robbie Williams từng thành lập câu lạc bộ bóng đá LA Vale trong thời gian sinh sống tại Los Angeles, Mỹ. Đội tan rã năm 2007.

Robbie Williams (trái) và cựu cầu thủ Ronaldo.

Cựu cầu thủ Brazil - Ronaldo - cũng tham gia một tiết mục. Tuy nhiên, FIFA chưa chia sẻ chi tiết về màn biểu diễn của Ronaldo. "Tôi thấy như đang ở Brazil bốn năm trước. Tôi hân hạnh được chia sẻ niềm hứng khởi này với người hâm mộ Nga", Ronaldo nói. Ronaldo từng cùng đội tuyển Brazil vô địch World Cup 1994 và 2002.

* Live It Up - ca khúc của World Cup 2018

Live It UP - FIFA World Cup

FIFA cho biết lễ khai mạc sẽ diễn ra gần gũi, thân mật hơn so với các kỳ World Cup trước. Đạo diễn Nga - Felix Mikhailov - thực hiện chương trình. Trước đó, Will Smith, Nicky Jam và Era Istrefi chia sẻ sẽ biểu diễn ca khúc của World Cup 2018 - Live It Up - tại lễ khai mạc. Tuy nhiên, kế hoạch được FIFA thay đổi.

Robbie Williams sinh năm 1974 tại Anh. Anh là thành viên ban nhạc Take That giai đoạn 1990 - 1995 và 2009 - 2012. Robbie Williams nổi tiếng với các ca khúc như Feel, Angels, Supreme...

World Cup là giải vô địch bóng đá thế giới dành cho các đội tuyển quốc gia, diễn ra bốn năm một lần. Giải năm nay được tổ chức tại 11 thành phố ở Nga, từ ngày 14/6 đến 15/7. 32 đội tuyển được chia làm tám bảng, mỗi bảng bốn đội. Các đội đấu vòng tròn một lượt để tìm ra hai đội có thành tích tốt nhất bảng vào vòng loại trực tiếp. Đức là đương kim vô địch khi thắng Argentina với tỷ số 1-0 ở hiệp phụ chung kết năm 2014.

Hà Thu