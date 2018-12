Hollywood thế kỷ 21 - miền đất hứa của diễn viên châu Á

Thị trường Trung Quốc - bãi đáp thiên đường của 'bom xịt' Hollywood / Mỹ nhân gốc Hoa vào phim Hollywood: người gây sốt, kẻ nhạt nhòa

Năm nay, dàn sao châu Á đóng bom tấn Hollywood nổi lên đông đảo. Tháng sáu, tài tử Chin Han (Singapore) xuất hiện trong Independence Day: Resurgence cùng Liam Hemsworth. Danh ca Châu Kiệt Luân (Đài Loan) góp vai nhỏ trong phim ảo thuật Now You See Me 2. Tài tử Ngô Ngạn Tổ (Hong Kong) sắm vai phản diện trong Warcraft.

Tháng 10 tới, tài tử Lee Byung-hun (Hàn Quốc) tiếp tục sắm vai phản diện trong phim viễn Tây - The Magnificent Seven - cùng Chris Pratt và Denzel Washington. Tháng 11, ba diễn viên Nhật Bản - Tadanobu Asano, Shinya Tsukamoto và Yōsuke Kubozuka - sẽ sánh vai cùng Liam Neeson và Andrew Garfield trong bộ phim lịch sử Silence của đạo diễn Martin Scorsese. Cuối năm nay, Chân Tử Đan và Khương Văn (Trung Quốc) trở lại trong tác phẩm viễn tưởng đình đám Bắc Mỹ - Rogue One.

Lee Byung-Hun là diễn viên Hàn Quốc nổi bật trong các bom tấn Mỹ.

Một thập kỷ trở lại đây, Hollywood dần trở thành miền đất hứa với sao gốc Á. Không ít người đã tạo được thương hiệu nhờ thường xuyên đóng phim của kinh đô điện ảnh.

Trước Independence Day: Resurgence, Chin Han đều đặn tham gia vai phụ trong các phim The Dark Knight (2012) và Captain America: The Winter Soldier (2014). Việc tham gia bom tấn Mỹ góp phần giúp tài tử 46 tuổi được CNNGo chọn vào danh sách 25 tài tử gốc Á thành công mọi thời đại.

Trước khi đến với The Magnificent Seven, tài tử 25 năm tuổi nghề ở Hàn Quốc - Lee Byung-Hun - từng đóng phản diện trong Terminator Genisys, Red 2 và G.I. Joe: Retaliation. Dù chỉ đóng phản diện, các vai diễn của Lee Byung-hun đều cho thấy anh là ngôi sao châu Á có thực lực diễn hành động sánh ngang với các tài tử đình đám Mỹ.

Năm ngoái, Tony Jaa cũng ghi dấu ấn diễn xuất hành động trong phim Fast & Furious 7 của Vin Diesel. Sau Fast7, ngôi sao võ thuật được mệnh danh là "Lý Tiểu Long Thái Lan" sẽ trở lại trong dự án xXx: Return of Xander Cage cũng của Vin Diesel ra mắt tháng 1/2017. Tương tự Tony Jaa, ngôi sao võ thuật Indonesia cũng đang tìm cách "thâm nhập" vào Hollywood sau thành công của hai dự án đình đám The Raid 1 và 2 (2011, 2014). Anh tham gia vai nhỏ trong Star Wars: The Force Awakens cuối năm ngoái.

Anna May Wong là một trong diễn viên gốc Á đầu tiên lên màn bạc Mỹ.

Trào lưu diễn viên hoạt động chủ yếu tại thị trường châu Á được Hollywood mời đóng phim không quá mới lạ. Những người "mở đường" có thể kể đến là: Anna May Wong - vai chính trong King of Chinatown và Lady from Chungking - hay Lucy Liu trong Charlie’s Angels, Kelly Hu với Scorpion King. Đến thập niên 1990, Củng Lợi, Chương Tử Di, Châu Nhuận Phát, Dương Tử Quỳnh… từng tham gia nhiều phim của Hollywood.

Với thế hệ sao gốc Á ở Hollywood trước thế kỷ 21, có người ở lại xây dựng sự nghiệp như Thành Long hay Chân Tử Đan, Lý Liên Kiệt…, có người chỉ thử sức rồi quay về, chưa tạo nên làn sóng mạnh như hiện nay.

Nhìn chung, diễn viên đa quốc tịch đặc biệt là châu Á đến Hollywood là để khẳng định tính quốc tế của họ hơn là ăn thua vai chính hay phụ.

Nhiều ngôi sao ở bản xứ được tôn là “ông hoàng, bà chúa” nhưng khi đến Mỹ vẫn chấp nhận xuất hiện vài phút, thậm chí vài giây. Hồi tháng 3, tờ Teen Vogue đưa ra nhận định gây chú ý: chỉ 1% diễn viên gốc Á là diễn viên chính trong phim Hollywood và nếu may mắn được mời vào vai chính thì những bộ phim ấy lại gặp xui xẻo.

Bi Rain, ca sĩ thần tượng đình đám được sự hậu thuẫn lớn từ công ty giải trí CJ, đến Hollywood đóng vai chính trong Ninja Assassin, hay nghệ sĩ có chiến lược bài bản (học ngoại ngữ, lấy nghệ danh tiếng Anh, luyện tập thể lực…) là Jun Ji-Huyn cũng đóng vai chính trong Blood: The Last Vampire. Nhưng hai phim đều thất bại. Hiện cả Bi Rain và Jun Ji-Huyn đều về Hàn Quốc hoạt động.

Tony Jaa đang làm việc cùng diễn viên kiêm nhà sản xuất hàng đầu Hollywood - Vin Diesel.

Gần đây, Rinko Kikuchi trong Kumiko the Treasure Hunter, Thang Duy trong Blackhat càng khiến Hollywood ái ngại. Một vài tờ báo lớn như The Hollywood Reporter hay New York Times cho rằng sao gốc Á chưa đủ tiếng tăm để “gánh” nguyên cả phim.

Tuy nhiên, giới làm phim Hollywood vẫn tận dụng sao châu Á bởi sớm nhận ra doanh thu từ thị trường này quá lớn. Năm 2015, doanh thu phim Hollywood ở thị trường Hàn là 1,5 tỷ USD và ở Trung Quốc là 6,78 tỷ USD.

Những Lý Băng Băng, Angelababy, Phạm Băng Băng được “góp vui” trong Transformers: Age of Extinction, X-Men: Days of Future Past, hay Independence Day: Resurgence phần lớn vì tầm ảnh hưởng của họ tại thị trường phim Hoa ngữ. Thậm chí nhờ tên của các sao này, các phim đã thắng lớn tại Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc…

Đức Trần