Hollywood mua bản quyền phim về gian lận thi cử của Thái Lan

"Bad Genius" sẽ có bản tiếng Anh sau thành công tại thị trường châu Á.

Theo Deadline, bộ phim được hai hãng Picturestart (sản xuất The Hunger Games, Now You See Me) và Picture Perfect (sở hữu Step Up, Mr. and Mrs. Smith) mua bản quyền. Eva Anderson, tác giả series truyền hình You’re the Worst, biên kịch bộ phim. Đây là bản làm lại thứ hai. Tháng 1/2018, Bad Genius từng được hãng Reliance mua bản quyền sản xuất bản tiếng Ấn Độ.

Nhiều tờ báo quốc tế cho rằng Hollywood làm lại Bad Genius ăn theo scandal chạy trường của hàng loạt ngôi sao Mỹ hồi tháng 3. Tuy nhiên, hai hãng phim phủ nhận và cho biết đạt được thỏa thuận mua bản quyền từ trước đó.

"Bom tấn" Thái Lan có tên tiếng Việt: "Thiên tài bất hảo".

Bad Genius phát hành tháng 5/2017, do Nattawut Poonpiriya đạo diễn. Phim có tiết tấu nhanh, lối kể kịch tính và thông điệp châm biếm xã hội. Tác phẩm xoay quanh nhân vật Lynn (Chutimon Chuengcharoensukying đóng) - nữ sinh thiên tài với bảng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Tận dụng trí thông minh, Lynn bắt đầu kiếm tiền từ việc cho các bạn cùng lớp quay cóp trong giờ kiểm tra.

Bad Genius là phim ăn khách nhất tại Thái Lan trong năm 2017. Tác phẩm nhận giải "Phim xuất sắc" tại Liên hoan phim châu Á New York (Mỹ) và giúp Nattawut nhận danh hiệu "Đạo diễn xuất sắc" tại Liên hoan phim Fantasia (Canada).

Đạt Phan (theo Deadline)