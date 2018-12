Hoài Lâm - ca sĩ tuổi 20 mất hút vì đời tư

Hoài Lâm cùng bạn gái chạy show bằng cano đêm Giáng sinh / Nhan sắc cô gái 19 tuổi Hoài Lâm vừa hỏi cưới

Gần đây, làng nhạc Việt xôn xao khi đại diện Hoài Lâm xác nhận ca sĩ sẽ rời sân khấu trong hai năm. Trước đó, từ tháng 7, anh đóng cửa trang cá nhân. Nhiều fan của ca sĩ bày tỏ sự tiếc nuối lẫn lo lắng anh khó lấy lại phong độ nếu vắng mặt một thời gian dài. Trong khi đó, bạn gái Hoài Lâm khẳng định anh chỉ cần thêm thời gian nghỉ ngơi, trau dồi chuyên môn chứ không ngưng hẳn sự nghiệp. "Chỉ có anh Lâm mới hiểu rõ bản thân đang gặp phải rắc rối ở điểm nào, chuyện gì, và khi nào anh có thể nạp lại năng lượng mạnh mẽ", cô nói.

* Hoài Lâm hóa thân thành nghệ nhân Hà Thị Cầu (2014)

Hoài Lâm hóa thân thành nghệ nhân Hà Thị Cầu

Đây không phải là lần đầu tiên Hoài Lâm bày tỏ thái độ thờ ơ với ca hát. Từ năm 2016, sự nghiệp của ca sĩ chững lại từ sau khi anh công khai tình cảm với cháu gái NSƯT Bảo Quốc.

Hoài Lâm khi ấy mới 22, còn bạn gái Lư Hoàng Bảo Ngọc (20 tuổi), đã hẹn hò nhau được 5 năm. Ca sĩ đã đến nhà bạn gái để xin cưới nhưng gia đình cô không đồng ý vì cả hai còn quá trẻ.

Hoài Linh từng khuyên Hoài Lâm không nên kết hôn sớm để tập trung cho sự nghiệp.

Ca sĩ khẳng định anh luôn mơ ước lập gia đình sớm chứ không yêu bồng bột, nông nổi. Tuy nhiên, thực tế chứng minh điều ngược lại. Từ năm 2017, anh ít đi diễn hơn, thỉnh thoảng còn hủy show phút chót với lý do sức khỏe không đảm bảo. Đỉnh điểm, Hoài Lâm hủy cả show diễn ở Đà Nẵng của Đàm Vĩnh Hưng - người anh từng gọi là "sư phụ". Trước và sau quyết định nghỉ hát, anh cũng đã hủy hàng loạt show lớn nhỏ.

Sự tuột dốc của Hoài Lâm phần nào được lý giải sau khi ca sĩ thừa nhận đã sử dụng chất kích thích hồi đầu năm 2017. Lý do anh đưa ra ngắn gọn nhưng khiến người hâm mộ ngỡ ngàng: để tìm lại cảm xúc với âm nhạc. Dù anh khẳng định đã từ bỏ chất cấm, khán giả vẫn đặt dấu hỏi về sự hời hợt, xuống phong độ của Hoài Lâm với nghề. MV tên Thi của ca sĩ bị dời vô thời hạn sau nhiều lần hứa hẹn. Hoài Lâm bị nhận xét chỉ loay hoay chạy show kiếm tiền hơn là có chiến lược xây dựng hình ảnh để hoạt động trong showbiz..

* Nhan sắc bạn gái của Hoài Lâm

Trên truyền thông, hình ảnh của Quán quân Gương mặt thân quen 2014 ngày càng vắng bóng. Những gì người ta nhìn thấy ở anh vài năm qua chỉ là chuyện tình với cháu gái Bảo Quốc. Ca sĩ thường xuyên đưa bạn gái đi chạy show, ghi hình và dự đám cưới cùng mình. Cuối tháng 3, Hoài Lâm một lần nữa gây xôn xao khi tuyên bố trên sóng chương trình truyền hình rằng anh đã có gia đình và từ chối ôm một thí sinh nữ. Đến tháng 7, trong họp báo minishow của mình, Gia Bảo cho biết gia đình không còn ngăn cấm chuyện hôn nhân khi hai em đã trưởng thành.

Mối quan hệ của Hoài Lâm với Hoài Linh và Đàm Vĩnh Hưng cũng gây ồn ào không kém. Thất vọng về con nuôi, Hoài Linh đã từ mặt Hoài Lâm. Trong bài phỏng vấn năm 2017, Nghệ sĩ Ưu tú từng chia sẻ anh đã nhiều lần khuyên ngăn, chỉ dạy nam ca sĩ nhưng không được. "Khi Hoài Lâm có vị thế, tôi đã dặn nó phải tự biết giữ. Nói một hai lần, lần thứ ba không nghe nữa thì thôi", Hoài Linh từng phát biểu.

Hoài Lâm và bạn gái.

Trước khi tách ra hoạt động solo, Hoài Lâm là nghệ sĩ do công ty Đàm Vĩnh Hưng quản lý. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ về những áp lực lớn về mặt tâm lý mà học trò cũ phải gánh chịu thời gian qua. Sự nổi tiếng quá đột ngột khiến con nuôi Hoài Linh gặp nhiều khó khăn, thậm chí chơi vơi, lạc lõng trong showbiz. Đó là lý do nam ca sĩ thường xuyên né tránh truyền thông và cũng không có nhiều bạn bè cùng giới. Dương Triệu Vũ đánh giá Hoài Lâm đã tự đánh mất nhiều lợi thế trong sự nghiệp so với lứa đàn em mới nổi lên.

Hoài Lâm giới thiệu bạn gái 20 tuổi với Mai Quốc Việt Hoài Lâm giới thiệu bạn gái với Mai Quốc Việt.

Khán giả tiếc nuối cho một ca sĩ điển trai, từng được kỳ vọng có sự nghiệp rộng mở từ Gương mặt thân quen 2014.

Bên cạnh việc được biết đến là "con nuôi Hoài Linh", tài năng của Hoài Lâm là điều không thể phủ nhận. Ở Gương mặt thân quen 2014, giọng ca trẻ chinh phục khán giả bằng khả năng giả giọng và những màn trình diễn hấp dẫn trong hình tượng của Nguyễn Hưng, Sơn Tùng M-TP, Hà Thị Cầu, Thanh Nga - Thanh Sang và giành giải quán quân một cách thuyết phục.

* Hoài Lâm hóa thân Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Nga (2014)

Hoài Lâm hóa thân thành NSUT Thanh Nga - NSUT Thanh Sang

Mỹ Linh từng nhận xét Hoài Lâm còn hát live hay hơn cả Sơn Tùng M-TP. Với chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc, anh nhanh chóng chinh phục khán giả khi theo đuổi dòng nhạc dân ca trữ tình. Không chỉ vậy, anh còn thể hiện tròn trịa trong nhiều thể loại khác. Cộng thêm gương mặt sáng sân khấu, Hoài Lâm sở hữu lượng fans đông đảo không kém các ngôi sao hạng A.

Hoài Lâm thời còn được Hoài Linh nâng đỡ.

Album online mang tên Cô bé ngày xưa do Hoài Lâm phát hành năm 2015 đã tạo nên cơn sốt thời bấy giờ. Bài hát Có khi của anh đạt danh hiệu Bài yêu thích nhất 2015. Cũng trong năm này, anh đoạt giải Gương mặt nam triển vọng của Làn sóng xanh. Trong hai năm 2014, 2015, Hoài Lâm trở thành cái tên đắt show ca hát ở trong nước lẫn hải ngoại với giá cát-xê ngày càng tăng.

Không chỉ thành công trong âm nhạc, Hoài Lâm còn lấn sân điện ảnh. Dưới dự giúp đỡ của Hoài Linh, anh góp mặt trong hai bộ phim chiếu Tết: Quý tử bất đắc dĩ, Tía tui là cao thủ. Trước khi nghỉ hát, Hoài Lâm trở lại làng giải trí với vai nam chính trong phim điện ảnh Yêu em bất chấp (Cô nàng ngổ ngáo phiên bản Việt) nhưng không được chú ý nhiều.

* Hoài Lâm hát "Cô bé năm xưa"

Hoài Lâm hát 'Cô bé ngày xưa'

Vân An