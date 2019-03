'Hai Phượng' vào top 25 phòng vé Mỹ

Tác phẩm do Lê Văn Kiệt đạo diễn, Ngô Thanh Vân đóng chính thu 164.000 USD tuần qua, thăng hạng so với tuần trước.

Theo Box Office Mojo, Hai Phượng (Furie) tăng 5% doanh thu trong tuần thứ hai công chiếu, đứng thứ 25, lên hai hạng so với tuần trước. Phim hiện chiếu ở 28 rạp Mỹ, đạt doanh thu hơn 395.000 USD (9,1 tỷ đồng). Trên Rotten Tomatoes, 88% giới phê bình đánh giá tích cực về phim.

Hậu trường cảnh kỹ xảo của Hai Phượng

Hai Phượng xoay quanh hành trình của người mẹ (Ngô Thanh Vân đóng) đương đầu giang hồ để giành lại đứa con bị bắt cóc. Ở Việt Nam, tác phẩm thu hơn 150 tỷ đồng, là phim ăn khách thứ ba trong lịch sử phòng vé Việt (sau Cua lại vợ bầu và Em chưa 18).

Tuần qua, Captain Marvel thắng lớn với 153 triệu USD, dẫn đầu ở Mỹ. Đây là phim đầu tiên ra mắt với hơn 100 triệu USD ở Mỹ từ đầu năm, được đánh giá là cú hích cho phòng vé nước này. Tác phẩm thứ 21 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel xoay quanh người hùng Carol Danvers (Brie Larson đóng), có siêu năng lực do sự cố liên quan đến người ngoài hành tinh. 80% giới phê bình nhận định tích cực về phim trên Rotten Tomatoes. Trên CinemaScore, khán giả chấm phim điểm A (cao nhất là A+).

Ngoài nước Mỹ, bom tấn thu 302 triệu USD từ nhiều thị trường, đóng góp lớn nhất là Trung Quốc (89,3 triệu USD), Hàn Quốc (24,1 triệu USD) và Anh (16,8 triệu USD). Doanh thu toàn cầu của phim hiện là 455 triệu USD. Tuần tới, Captain Marvel sẽ ra mắt ở Nhật - thị trường cuối cùng.

Hoạt hình How to Train Your Dragon 3 và phim hài A Madea Family Funeral lần lượt đứng hai và ba phòng vé Mỹ. Green Book - giải Oscar "Phim xuất sắc" - vẫn trụ rạp ở vị trí thứ sáu. Ngoài giải thưởng, tác phẩm của Peter Farrelly cũng sinh lời lớn với tổng doanh thu 242 triệu USD, trong khi kinh phí chỉ có 23 triệu USD.

Ân Nguyễn