'Hai Phượng' đứng thứ 27 phòng vé Mỹ tuần qua

Tác phẩm do Lê Văn Kiệt đạo diễn, Ngô Thanh Vân đóng chính thu 145.000 USD (3,3 tỷ đồng) sau ba ngày.

Kỹ xảo 'dịch chuyển' Ngô Thanh Vân lên nóc tàu hỏa / Khán giả quốc tế bàn tán về 'Hai Phượng' và Ngô Thanh Vân

Theo Box Office Mojo, Hai Phượng đạt doanh thu này từ 14 cụm rạp, trung bình mỗi nơi thu hơn 10.300 USD. Phim ra mắt từ ngày 1/3 với tên Furie, phát hành dưới dạng hạn chế (limited, dưới 599 rạp), còn các phim trong top 10 ở Mỹ tuần qua đều thuộc kiểu phát hành rộng rãi (wide release, từ 600 rạp trở lên).

Trên Rotten Tomatoes, năm bài phê bình đầu tiên đánh giá phim tích cực (fresh). Ngày 27/2, Ngô Thanh Vân và Lê Văn Kiệt đến bang California dự buổi ra mắt, hội ngộ đạo diễn Jordan Vogt-Roberts và nhiều nghệ sĩ Việt kiều.

Hậu trường cảnh kỹ xảo của Hai Phượng Kỹ xảo trong "Hai Phượng".

Cuối tuần qua, How to Train Your Dragon 3 tiếp tục dẫn đầu phòng vé Mỹ với 30 triệu USD, chỉ giảm 45,4% so với tuần trước đó. Xếp thứ hai là A Madea Family Funeral - tác phẩm thuộc series hài do Tyler Perry đạo diễn, xoay quanh nhân vật chính Madea, một phụ nữ da đen. Còn Alita: Battle Angel đứng tiếp theo với bảy triệu USD.

Sau giải Oscar lần 91, một loạt phim có tượng vàng thăng tiến mạnh ở phòng vé. Green Book ("Phim xuất sắc") tăng 121,4% doanh thu so với tuần trước, vào top 5. A Star is Born (giải bài hát gốc) và Spider-Man: Into the Spider-Verse (giải hoạt hình) lần lượt tăng 137,5% và 208,9% doanh thu, đứng thứ 11 và 13.

Tuần qua, How to Train Your Dragon 3 đứng đầu phòng vé Trung Quốc với 33,4 triệu từ Trung Quốc. Alita: Battle Angel đứng hai ở thị trường Hoa ngữ với 24,2 triệu USD, còn Green Book về ba với 17,1 triệu USD. Theo Deadline, tác phẩm được người Trung Quốc ủng hộ với điểm 8,9 trên Douban và 9,6 trên Maoyan. Đơn vị nhập Green Book là Alibaba của tỷ phú Jack Ma. Ở buổi ra mắt ở Bắc Kinh, ông khẳng định sẽ mang nhiều phim chất lượng về nước để giới làm phim học hỏi và tạo ra tác phẩm tương tự".

* Xem thêm: Kỹ xảo 'dịch chuyển' Ngô Thanh Vân lên toa tàu

Ân Nguyễn