Hai phim Việt và 13 phim ngoại ra rạp tháng 7

"Thật tuyệt vời khi ở bên em" (diễn viên Harry Lu, Oanh Kiều) và "Tìm chồng cho mẹ" (có Vân Trang, Hà Việt Dũng) là tác phẩm nội trong tháng.

Ngày khởi chiếu: 5/7

Thể loại: Hành động

Sam (John Travolta đóng) là tay đua huyền thoại đã giải nghệ và hỗ trợ con trai tên Cam (Toby Sebastian) trên đường đua. Tuy nhiên, Cam quá tham vọng và gia nhập một đội đối thủ. Sam quyết định đua xe trở lại bất chấp cao tuổi và chạm trán con trai trên những cung đường nguy hiểm.

Ngày khởi chiếu: 5/7

Thể loại: Hành động - Phiêu lưu

Spider-Man thương tiếc Iron Man trong Far From Home

Tác phẩm của Vũ trụ Điện ảnh Marvel diễn ra sau Avengers: Endgame, lúc Iron Man đã hy sinh trong trận chiến với Thanos. Spider-Man (Tom Holland đóng) buồn vì không còn người đỡ đầu, đi châu Âu cùng bạn học. Tại đây, cậu được Nick Fury nhờ chống lại các sinh vật kỳ dị tên Elementals. Đồng hành Spider-Man là Mysterio - dị nhân có ma thuật tự xưng đến từ chiều không gian song song Trái đất.

Ngày khởi chiếu: 12/7

Thể loại: Hành động

Escape Plan: The Extractors

Tác phẩm là phần ba trong loạt phim Escape Plan do Sylvester Stallone đóng chính. Trong phim, chuyên gia an ninh Ray Breslin (Stallone) được thuê giải cứu con gái của một trùm Hong Kong. Anh phát hiện bạn gái mình (Jamie King đóng) cũng bị bắt trong vụ này. Breslin cùng các đồng đội phải phối hợp để giải cứu các con tin trước khi quá muộn.

Ngày khởi chiếu: 12/7

Thể loại: Tình cảm

Dựa theo tiểu thuyết Fortuna’s Eye của Hyakuta Naoki, phim kể về Shinichiro Kiyama (Kamiki Ryounosuke) - chàng trai nhận ra mình sở hữu "con mắt của Fortuna", có thể nhìn xuyên thấu những người cận kề cái chết. Anh gặp Aoi Kiryu (Kasumi Arimura) - cô gái rạng rỡ và tràn đầy tự tin. Hai người phải lòng nhau, trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Nhưng đột nhiên, Shinichiro phát hiện anh có thể nhìn xuyên thấu qua Aoi.

Ngày khởi chiếu: 12/7

Thể loại: Hành động - Hình sự

Trailer Đội chống tham nhũng

Tác phẩm là phần thứ tư trong loạt phim chủ đề chống tham nhũng của Hong Kong, quy tụ nhiều sao như Cổ Thiên Lạc, Trịnh Gia Dĩnh, Trương Chí Lâm và Lâm Phong. Ở tập này, cảnh sát Lục Chí Liêm (Cổ Thiên Lạc) phải vào tù để tìm danh tính một kẻ nhận hối lộ. Anh giả làm phạm nhân và bắt đầu điều tra từ Tào Nguyên Nguyên (Lâm Phong) - thiếu gia ăn chơi khét tiếng đang thụ án. Trong tù, Lục Chí Liêm còn phải đối mặt những kẻ bị anh bắt trước đây.

Ngày khởi chiếu: 12/7

Thể loại: Kinh dị

Phim lấy bối cảnh ngôi trường cổ - nơi bị đồn từng xảy ra án mạng thảm khốc thế kỷ 19. Tương truyền, ác phụ có biệt danh Đầm Bích bị chôn sống sau khi người dân kết tội bà giết 19 đứa trẻ. Ở thời hiện đại, một nhóm học sinh phát hiện chiếc gương cổ nơi đây và liều lĩnh đọc câu thần chú triệu hồi Đầm Bích.

Ngày khởi chiếu: 12/7

Thể loại: Tình cảm

Trailer Thật tuyệt vời khi ở bên em

Tác phẩm là phim thứ hai của nữ đạo diễn Luk Vân sau 4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu. Phim cũng là lần đầu Harry Lu đóng chính sau tai nạn khiến anh phải phẫu thuật chỉnh hình mặt năm 2018. Anh hóa thân ca sĩ mất trí nhớ sau tai nạn, tìm đường trở lại showbiz. Nữ chính của phim là Oanh Kiều - diễn viên từng đóng Cô Ba Sài Gòn. Ngoài ra, phim quy tụ B Trần, Tiến Luật.

Ngày khởi chiếu: 19/7

Thể loại: Kinh dị

Tác phẩm dựa trên tiểu thuyết Tide của Koji Suzuki, xoay quanh Mayu (Elaiza Ikeda đóng) - chuyên gia tư vấn tâm lý ở bệnh viện. Cô bắt đầu nhận chăm sóc một cô gái trẻ (Himeka Himejima đóng) được cảnh sát bảo vệ. Cô gái không nhớ gì về quá khứ, kể cả tên mình. Những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xảy ra, trong lúc em trai của Mayu (Hiroya Shimizu) cố đột nhập hiện trường một vụ cháy để ghi hình nhằm tăng lượt người xem kênh Youtube của mình.

