'Hạ cánh nơi anh' được khán giả tìm kiếm nhiều

Tối 1/2, các tình tiết phim Hạ cánh nơi anh (Crash landing on you) được khán giả bàn luận trên Naver và các diễn đàn lớn tại Hàn. Theo Tvreport, tập 11 thu hút người xem nhờ cảnh tình cảm của chàng sĩ quan Bắc Hàn - Ri Jung Hyuk (Hyun Bin đóng) và Son Ye Jin - trong vai tiểu thư Yoon Se Ri - tài phiệt người Hàn Quốc.

Sau thời gian chia xa, cặp tình nhân Nam - Bắc Triều hội ngộ tại khu phố sầm uất Cheongdam-dong, Seoul (Hàn Quốc). Cảnh nhân vật của Hyun Bin đẩy Son Ye Jin vào tường, ôm chầm lấy cô được khán giả chụp lại, đăng trên Instagram và Twitter. Khán giả cũng thích thú với tình tiết sĩ quan Jung Hyuk gặp một số tình huống dở khóc dở cười khi lần đầu được người yêu dẫn về nhà.

Hạ cánh nơi anh là một trong số ít phim truyền hình lọt top được khán giả Hàn quan tâm. Theo thống kê trên Naver - cổng thông tin truyền thông lớn nhất Hàn Quốc, tin tức được tìm kiếm nhiều nhất là dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra. Hiện nước này có 12 ca dương tính với nCoV. Dịch viêm phổi khởi phát từ thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc từ đầu tháng 12, sau đó lan nhanh chóng. Theo SCMP, hiện có 11.949 người bị phát hiện dương tính với nCoV và 259 ca tử vong.

Tại Việt Nam, tập 11 của phim lọt top tìm kiếm nhiều, bên cạnh các từ khóa "phòng nhiễm virus corona", "vaccine ngừa corona"... Lượng khán giả truy cập Netflix để xem tập này cũng tăng cao.

Theo Pann, sức hút của Hyun Bin và Son Ye Jin vượt ra khỏi biên giới Hàn Quốc, lan tỏa đến Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam, Singapore... Cả hai cùng tuổi (sinh năm 1982), lại độc thân nên được nhiều khán giả châu Á mong yêu thật ngoài đời. Hôm 26/1, bức ảnh cặp sao selfie gây sốt mạng xã hội, dấy lên tin đồn yêu đương. Tuy nhiên đại diện đôi bên lập tức phủ nhận, nói họ chỉ là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Hạ cánh nơi anh do Lee Jung Hyo đạo diễn, tvN phát sóng. Tập 10 trước đó có ỷ lệ người xem cao nhất lên tới 14,6%. Tuy nhiên, phim cũng vướng một số rắc rối liên quan đến nội dung lẫn yếu tố khách quan. Trước đó, đoàn phim bị kiện vì vi phạm Luật An ninh Quốc gia. Theo đó, hình ảnh đất nước Triều Tiên và quân đội của họ được lý tưởng hóa, đẹp hơn so với hiện thực. Phim bị hoãn chiếu vì thời tiết giá lạnh, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe diễn viên. Mới đây, Son Ye Jin phải nhập viện cấp cứu vì làm việc quá sức.

