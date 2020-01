Diễn viên Son Ye Jin nhập viện do lịch trình quay phim "Hạ cánh nơi anh" quá sức.

Công ty quản lý xác nhận diễn viên phải cấp cứu nhưng tình hình không quá nghiêm trọng. Cô đang nằm viện điều trị và sẽ quay trở lại phim trường Paju tỉnh Gyeonggi sau khi hồi phục, hoàn tất kiểm tra sức khỏe.

Trong phim, Son Ye Jin vào vai Yoon Se Ri - tài phiệt người Hàn Quốc - bị lạc sang Triều Tiên sau một tai nạn nhảy dù. Tại đây, cô gặp sĩ quan Bắc Hàn – Ri Jung Hyeok (Hyun Bin) và nảy sinh tình cảm.

Son Ye Jin trong tạo hình tài phiệt người Hàn Yoon Se Ri. Ảnh: tvN.

Êkíp Hạ cánh nơi anh phải làm việc xuyên Tết để kịp tiến độ phát sóng. Phim thực hiện hình thức "cuốn chiếu", tức quay đến đâu phát sóng đến đó. Trước đó, phim hoãn chiếu vì thời tiết giá lạnh, lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe diễn viên. Chosun nhận định nếu tình hình thời tiết không chuyển biến tốt, nhiều khả năng phim tiếp tục hoãn chiếu.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Seoul thông báo Đảng Tự do Thiên chúa giáo Hàn Quốc đệ đơn kiện đài tvN - đơn vị phát sóng phim Hạ cánh nơi anh - vi phạm Luật An ninh Quốc gia. Đảng này cho rằng phim làm đẹp hình ảnh đất nước Triều Tiên và quân đội của họ so với hiện thực. Nhiều người xem cũng bình luận không hài lòng trên Naver khi phim nói về quân đội Bắc Triều Tiên cũng như chuyện tình của đôi trai gái ở hai vùng chính trị vốn có nhiều căng thẳng. Ông Lee Jung Hyo - giám đốc sản xuất - khẳng định êkíp muốn tạo ra một "không gian lãng mạn biệt lập".

Son Ye Jin nhập viện cấp cứu Nhạc phim "Hạ cánh nơi anh". Video: Youtube.

Phim hiện phát sóng 10/16 tập với mức rating (tỷ lệ người xem) cao nhất lên tới 14,6%. Tập mới nhất dự kiến lên sóng vào ngày 1/2, sau khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kết thúc.

Hiểu Nhân