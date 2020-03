Giải mã thành công của BTS

Nhóm nhạc Hàn BTS dẫn đầu các bảng xếp hạng của Mỹ dù không hát tiếng Anh.

BTS đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong làng nhạc thế giới khi trở lại với ca khúc On cùng album Map of the Soul: 7. Nhóm thiết lập loạt kỷ lục: doanh số album ngày đầu, lượt xem công chiếu trên Youtube cao nhất, đạt 10 triệu view nhanh nhất, nghệ sĩ đầu tiên chiếm 20 vị trí đầu trên bảng xếp hạng iTunes Mỹ. Billboard, Variety, Los Angeles Time, The Independent... dành nhiều lời khen sự trở lại của nhóm.

Rollingstone ca ngợi: "BTS tạo nên kỳ tích trong lịch sử âm nhạc thế giới. Nhóm nhạc nam Kpop chiếm lĩnh bảng xếp hạng của Mỹ dù không hề có bài hát nào bằng tiếng Anh. Với phong cách riêng, nhóm đã lan tỏa âm nhạc của mình khắp đất Mỹ, vé concert 'cháy' trong tích tắc". Thành công hiện tại của nhóm được đánh giá là tổng hòa của nhiều yếu tố.

MV On của BTS MV "On" của BTS. Video: Youtube.

Giai điệu và vũ đạo

BTS ra mắt năm 2013 với ca khúc No More Dream thuộc thể loại Hip-hop. Sau đó nhóm chuyển sang nhiều thể loại mới để tiếp cận đông đảo khán giả. Dope (2015) thuộc thể loại Hip-hop điện tử, kết hợp giai điệu nền của saxophone, Blood Sweet & Tears (2016) pha trộn Moombahton, Trap và Tropical House, Fake Love (2018) là Emo Hip-hop song hành guitar điện tử và Trap. On kết hợp Pop, Hip-hop, R&B và âm hưởng EDM. Ngoài ra nhóm cũng có một số ca khúc Ballad như Zero o'clock, Spring Day, Just One Day, Butterfly... Trên trang Grammy, thành viên Jung Kook, V và J Hope nói họ muốn tạo ra thể loại âm nhạc riêng mang tên BTS.

Không chỉ có giọng hát tốt, BTS gây ấn tượng bởi những màn vũ đạo đẹp mắt. Vũ đạo của nhóm nhanh, nhiều động tác giật mạnh và phức tạp. Huấn luyện viên In Jiwoong nói vũ đạo của BTS tốn sức và khá nguy hiểm. Một vũ công chia sẻ trên Instagram anh phải nằm liệt giường năm ngày sau khi quay MV On. Tại họp báo ra mắt toàn cầu, các thành viên cho biết On là ca khúc có vũ đạo khó nhất trong các sản phẩm của nhóm. Jin chia sẻ trên KBS để trình diễn hoàn hảo, nhóm phải luyện nhảy bảy đến 10 tiếng mỗi ngày.

Vũ đạo ca khúc "DNA" của BTS BTS trình diễn vũ đạo bài "DNA". Video: Big Hit.

Ngoài ra, MV của nhóm được đầu tư lớn. On phát hành hôm 28/2 được quay tại Công viên khu vực tự nhiên Vasquez Rocks, California, Mỹ với sự tham gia của nhiều chuyên gia như Giám đốc sản xuất Nathan Scerrer - từng đoạt giải Grammy ở hạng mục "MV xuất sắc" với Formation của Beyoncé năm 2016, Giám đốc nghệ thuật Christian Zollenkpof - được biết đến qua MV Old Town Road của Lil Nas X.

Âm nhạc mang thông điệp

BTS viết lời cho 90% bài hát của họ, mỗi thành viên đều góp ý tưởng. Suga nói với Variety: "Bảy người chúng tôi làm việc cùng nhau trong bảy năm. Âm nhạc không đơn thuần là cảm hứng mà còn chứa đựng câu chuyện riêng".

BTS phát biểu về nạn bạo lực tại trụ sở của Liên hợp quốc. Ảnh: Naver.

Giáo sư Han Sung Woo - chuyên gia phân tích bài hát phục vụ ngành ngôn ngữ học Hàn Quốc - cho biết thay vì hát về người yêu, BTS hát về tôi, chúng ta và xã hội. No More Dream nhắn nhủ giới trẻ theo đuổi ước mơ, N.O (No Offense – không xúc phạm) khuyến khích thanh thiếu niên bước ra khỏi những chuẩn mực của xã hội, Not Today nói về vượt qua khó khăn để đạt mục tiêu cuộc sống, Idol xoay quanh chủ đề gạt bỏ định kiến để là chính mình, On mang thông điệp chấp nhận thử thách và vươn đến đỉnh vinh quang.

Billboard nhận định chủ đề đa dạng là một trong những lý do giúp nhóm nổi tiếng nhanh hơn tại Mỹ. Thành viên Jimin thừa nhận thông điệp trong sản phẩm âm nhạc đưa BTS đến với đông đảo khán giả - những người trẻ như họ. Nhóm không thực hiện sản phẩm với hình ảnh dễ thương hoặc biểu diễn vũ đạo khuôn mẫu mà tạo ra câu chuyện có chiều sâu.

Chiến lược toàn cầu hóa

Theo Forbes, BTS thành công toàn cầu nhờ trung thành với bản sắc. Các ca khúc thường được đặt tên và sử dụng một số câu tiếng Anh ngắn. Phần lời còn lại được viết bằng tiếng Hàn Quốc. Năm 2018, BTS hát tiếng Anh trong ca khúc Waste It On Me kết hợp DJ Steve Aoki. Tác phẩm hiện đạt hơn 47 triệu lượt xem trên Youtube, nhưng không vì thế nhóm thay đổi ngôn ngữ âm nhạc vốn có. "Chúng tôi không muốn bản thân bị mất gốc hoặc thay đổi chính mình để đạt vị trí số một. Ví dụ chúng tôi thay đổi, hát hoàn toàn bằng tiếng Anh thì chắc chắn đó không phải là BTS", RM nói trên Entertainment Weekly.

BTS trình diễn "Boy With Luv" ft Halsey BTS trình diễn "Boy With Luv" với Halsey trên sân khấu Billboard Music Awards 2019. Video: Youtube.

Thay vào đó, nhóm kết hợp ngôi sao làng nhạc US-UK trong các dự án. Love Yourself: Her hợp tác cùng Chainsmokers, Steve Aoki, Zedd và Ali Tamposi, Idol có sự góp giọng của Nicki Minaj, Boy with Luv kết hợp Halsey và trình diễn cùng Charlie Puth tại lễ trao giải MGA 2018. BTS cũng xuất hiện trong loạt show truyền hình Mỹ như Ellen Show, Jimmy Kimmel Live!, Late Late Show with James Corden, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Today Show... Ngoài ra, nhóm thu hút chú ý nhờ các màn trình diễn tại Billboard Music Awards, Grand Central Terminal - nhà ga từng xuất hiện trong phim Midnight Run, The Avenge hay Quảng trường Thời đại (New York).

Big Hit - công ty quản lý BTS - cho biết khung giờ là một trong những chiến lược tấn công vào thị trường quốc tế của nhóm. On phát hành trên Youtube vào 0h ngày 28/2, tương đương 10h thị trường Bắc Mỹ.

Cộng đồng fan trên toàn thế giới

Buổi họp fan đầu tiên của BTS diễn ra tại một công viên nhỏ ở Seoul năm 2013 với 150 người tham gia. Đến nay, nhóm có hàng chục triệu người hâm mộ trên thế giới, tổ chức đêm nhạc tại các sân vận động quy mô lớn. Nhóm hiện có 19,1 triệu người theo dõi trên Twitter, 23,1 triệu trên Instagram và kênh Youtube cán mốc 26 triệu người đăng ký. Hoạt động của fan trên mạng xã hội giúp BTS vượt qua nhiều tên tuổi lớn giành cúp Top Social Artist của Billboard Music Awards trong ba năm liên tiếp.

BTS cúi đầu cảm ơn fan trong concert. Ảnh: Twitter.

Theo Thrillist, thành công có sự đồng hành của ARMY - fanclub của nhóm. Mỗi lần BTS trở lại, các fan thường lên chiến dịch phá vỡ kỷ lục do chính họ tạo ra. Họ "cày view", mua album, vé hòa nhạc... giúp thần tượng ghi danh trên các bảng xếp hạng. Để quảng bá hình ảnh cho thần tượng, nhóm fan Trung Quốc đặt quảng cáo tại màn hình lớn ở Quảng trường Thời đại (New York) cùng loạt banner dịp sinh nhật. Hôm 28/2, BTS thông báo hoãn bốn đêm diễn Map of the Soul Tour tại Seoul do dịch Covid-19. Cộng đồng fan của nhóm dùng số tiền được hoàn trả quyên góp cho Hiệp hội cứu trợ thiên tai quốc gia dưới danh nghĩa BTS. Hiện tổng số tiền ủng hộ lên tới 390 triệu won (khoảng 7,5 tỷ đồng).

Trong các bài phát biểu nhận giải, BTS luôn dành lời đầu tiên cảm ơn fan. Trên sân khấu Billboard Music Awards, trưởng nhóm BTS nói: "Chúng tôi vẫn không tin có thể đứng trên sân khấu này với nhiều nghệ sĩ lớn. Thành quả này là nhờ sức mạnh của cộng đồng fan. Chúng tôi vẫn là những chàng trai của sáu năm về trước, với những ước mơ, hoài bão cũ. ARMY - chúng tôi yêu các bạn".

Hiểu Nhân