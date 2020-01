MỹNhóm nhạc Hàn Quốc BTS biểu diễn trong chương trình "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve", tối 31/12 ở New York.

Trang Variety đưa tin màn trình diễn của BTS được khán giả cổ vũ nồng nhiệt. Họ bật gậy phát sáng khi nhóm lên biểu diễn, liên tục hò hét, huýt sáo, gọi tên các thành viên. MC Ryan Seacres ước tính trong số một triệu người có mặt ở Quảng trường Thời đại, một nửa là fan của nhóm nhạc Hàn Quốc.

BTS biểu diễn liên khúc hai bản hit - Make It Right và Boy with Luv. Họ mặc tông đen, thể hiện vũ đạo điêu luyện. Trước đó một ngày, hình ảnh nhóm ngập tràn trên các banner quảng cáo ở Quảng trường Thời đại.

BTS hát mừng năm mới ở Quảng trường Thời Đại Tiết mục của BTS. Video: Youtube.

Người hâm mộ từ nhiều nước chia sẻ màn trình diễn của nhóm. Hashtag (từ khóa tìm kiếm) "BTSxRockinEve" và "BTSatTimeSquare" phổ biến nhất trên mạng xã hội ngày đầu năm mới. Các Army (tên gọi cộng đồng fan BTS) tự hào vì thần tượng của họ là nhóm nhạc châu Á duy nhất trình diễn ở sự kiện năm nay, bên cạnh Post Malone, Alanis Morissette, Sam Hunt. Trước BTS, Psy từng tham gia biểu diễn ở Dick Clark's New Year's Rockin' Eve năm 2013. Chương trình là sự kiện lớn thường niên của thành phố New York (Mỹ), từng mời nhiều tên tuổi như Mariah Carey, Britney Spears... biểu diễn.

BTS và MC Ryan Seacres (áo hồng) ở Quảng trường Thời đại trong thời khắc đón năm mới 2020. Ảnh: ABC.

BTS được thành lập năm 2010 và hoạt động từ tháng 5/2013. Trong sáu năm, nhóm phát hành sáu album và sáu EP (mini album). Tháng 5, họ trở thành đại diện K-pop đầu tiên nhận giải "Nhóm nhạc xuất sắc" của Billboard Music Awards.

Bảy chàng trai có liên tiếp ba album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard trong 11 tháng, thành tích chưa nghệ sĩ nào đạt được từ năm 1995. Tháng 4, nhóm được vinh danh trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới của Time. BTS là nghệ sĩ châu Á duy nhất góp mặt trong bảng xếp hạng. Hồi tháng 8, nhóm tuyên bố dừng hoạt động để nghỉ ngơi và trở lại sau một tháng.

Hà Thu