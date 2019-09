'Gã hề ma quái 2' thắng lớn

"It: Chapter Two" thu 185 triệu USD toàn cầu cuối tuần qua, trong đó có 91 triệu USD ở Mỹ.

Phim kinh dị dẫn đầu phòng vé Mỹ nhưng không bằng phần trước - It (123 triệu USD dịp mở màn, năm 2017). Dù vậy, các báo Âu Mỹ nhận định It: Chapter Two đạt kỳ vọng doanh thu của hãng Warner Bros. Với kinh phí chỉ 35 triệu USD, tác phẩm sinh lời ngay tuần ra mắt.

Hai phần It chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Stephen King, kể về cuộc chiến của một nhóm người với thực thể tà ác hay giả dạng chú hề. It: Chapter Two bị giới phê bình chấm kém phần đầu, chỉ được 65% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes (phần đầu nhận 86%). Khán giả chấm phim điểm B+ trên CinemaScore và 7,2/10 ở IMDb.

Ngoài nước Mỹ, phim thu 94 triệu USD từ 75 thị trường, đóng góp lớn nhất là Mexico (10,2 triệu USD), Anh (9,4 triệu USD) và Nga (8,8 triệu USD). Theo Deadline, tác phẩm nhiều khả năng không chiếu ở Trung Quốc do nội dung ghê rợn (giống phần đầu). Các thị trường lớn mà phim chưa ra mắt là Pháp (ngày 11/9) và Nhật (ngày 1/11).

Xếp thứ hai và ba ở Mỹ tuần qua là các tác phẩm cũ - Angel has Fallen (sáu triệu USD) và Good Boys (5,3 triệu USD). Còn The Lion King của Disney vẫn chứng tỏ sự thu hút khi đứng thứ tư dù đã chiếu đến tuần tám. Bom tấn hiện thu 1,599 tỷ USD, cao thứ bảy mọi thời và thứ hai từ đầu năm, sau Avengers: Endgame.

Ân Nguyễn