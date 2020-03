'Fast & Furious 9' dời lịch chiếu một năm

"Fast & Furious 9" sẽ ra mắt ngày 2/4/2021 thay vì tháng 5 năm nay, do Covid-19.

Tài khoản Twitter của loạt phim Fast & Furious viết: "Thật khó khăn để thông báo việc dời lịch chiếu. Dù chúng tôi biết các bạn sẽ thất vọng khi phải chờ lâu hơn, quyết định được dựa trên sự an toàn của mọi người". Họ lý giải nếu tác phẩm chiếu năm nay, một bộ phận khán giả sẽ không thể đến rạp.

Trailer Fast & Furious 9 Trailer "Fast & Furious 9".

Trang CNBC nhận định chuyện dời lịch là khôn ngoan, do phần lớn doanh thu loạt Fast & Furious đến từ ngoài nước Mỹ. Rạp chiếu Trung Quốc, Italy, Ấn Độ và một số nước khác hiện đóng cửa. Thị trường phim châu Âu cũng nhiều khả năng bị ảnh hưởng nặng nếu Covid-19 tiếp tục diễn biến xấu tại đây.

Fast & Furious 9 kể cuộc đụng độ của Dom (Vin Diesel) và em trai Jakob (John Cena) - kẻ hợp tác nữ quái Cipher (Charlize Theron đóng) để khiêu khích anh trai. Tác phẩm được dự đoán là một trong những bom tấn ăn khách nhất năm nay.

Trailer A Quiet Place 2 Trailer "A Quiet Place 2".

Trước tin về Fast & Furious 9 vài giờ, hãng Paramount cũng thông báo hủy lịch ra mắt A Quiet Place 2 trong tháng 3. Phim kinh dị có Emily Blunt đóng chính hiện chưa có ngày chiếu mới. Trước đó, No Time to Die (phần mới về 007) và Peter Rabbit 2: The Runaway cũng dời lịch vì dịch.

Các trang Âu Mỹ đang quan tâm đến phản ứng của Disney, sau động thái của nhiều hãng khác ở Hollywood. Hai bom tấn Mulan và Black Widow của hãng hiện vẫn giữ lịch chiếu vào tháng 3 và tháng 5. Nhưng nếu dịch bệnh lan rộng, Disney sẽ bị ảnh hưởng doanh thu không nhỏ.

Ngành điện ảnh ước tính mất 5 tỷ USD do Covid-19, nhiều sự kiện bị hủy và một số đoàn phim không thể ghi hình. Dịch do nCoV bắt nguồn từ Vũ Hán (Trung Quốc), khiến hơn 130.000 người mắc bệnh và 4.700 người chết toàn cầu, tính đến ngày 13/3.

