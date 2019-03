Fan Việt ngồi xe lăn sang Bangkok xem Maroon 5

Dù một thành viên gặp tai nạn, nhóm sinh viên Đại học Quốc tế Sài Gòn vẫn lên đường tới Thái Lan xem đêm diễn của thần tượng.

Maroon 5 khai màn sân khấu châu Á sau xuân Kỷ Hợi

Tối 9/3, ban nhạc Maroon 5 vừa có đêm biểu diễn tại Bangkok (Thái Lan), khép lại tour Red Pill Blues vòng quanh châu Á. Gần 20.000 khán giả đã đổ về Hội trường Challenger ở Trung tâm Hội nghị Impact để gặp gỡ ban nhạc Mỹ. Nhiều fan Việt bay từ Hà Nội và TP HCM tới Bangkok thưởng thức đêm diễn.

Gây chú ý là nhóm fan hơn 10 sinh viên Đại học Quốc tế Sài Gòn. Trước chuyến đi, một thành viên trong nhóm bị tai nạn phải băng bó chân trái. Tuy nhiên, các bạn trẻ vác theo xe lăn để sinh viên này cùng đi xem nhóm nhạc yêu thích. Họ chia sẻ là fan của Adam Levine và Maroon 5 từ lâu nên đặt mua vé xem tour diễn khá sớm.

Nhóm sinh viên Đại học Quốc tế Sài Gòn sau giờ Maroon 5 biểu diễn.

Hoạt động gần 20 năm, Maroon 5 sở hữu lượng fan đông đảo khắp thế giới nói chung và châu Á nói riêng. So với show ở Bangkok vào năm 2015 - vốn được sắp đặt chỗ ngồi cho khán giả, tour lần này thay đổi không gian, để người xem đứng tự do trong ba khu vực với giá vé dao động từ gần hai triệu đồng tới 3.500.000 đồng. Sân khấu được thiết kế đơn giản với ba màn hình led, sàn hình chữ T để giọng ca chính - Adam Levine - có thể dễ tiếp cận khán giả ở khoảng cách gần.

Từ ba giờ chiều, nhiều nhóm fan đã tới xếp hàng từ sớm để lấy chỗ gần sân khấu. Đúng chín giờ tối, Maroon 5 xuất hiện. Trong vòng một tiếng rưỡi, nhóm biểu diễn 19 ca khúc, trong đó có năm bài hát ở album mới - Red Pill Blues - gồm What Lovers Do, Cold, Don’t Wanna Know, Wait và nhất là bản hit Girls Like You (ca khúc đã có bảy tuần đứng quán quân bảng xếp hạng Billboard vào năm ngoái).

Adam Levine sinh năm 1979, là trưởng nhóm kiêm giọng ca chính của Maroon 5. Ảnh: BEC-Tero

Những ca khúc còn lại đều là hit của Maroon 5 từ năm album đầu như This Love, Moves Like Jagger, Makes Me Wonder, Sunday Morning, Animals, One More Night... Khoảnh khắc để lại nhiều cảm xúc nhất trong đêm nhạc là khi Adam Levine cùng tay guitar James Valentine tiến ra cuối đường sân khấu chữ T, biểu diễn hai bản Ballad là Lost Stars và She Will Be Loved ở khoảng cách rất gần với người hâm mộ. Cả khán phòng đồng loạt bật đèn pin ở điện thoại để tạo nên một không gian rực sáng.

Maroon 5 hát 'She Will Be Loved'

Trước đó ở vài đêm diễn, nhóm còn cover bài hát Rock with You của Michael Jackson. Tuy nhiên, khi bộ phim tài liệu Leaving Neverland đang tạo nên làn sóng tranh cãi về Vua nhạc Pop, Adam Levine và ban nhạc đã bỏ phần trình diễn này ở Bangkok. Ca khúc khép lại đêm diễn vẫn là Sugar - bài hát với gần ba tỷ lượt xem trên Youtube. Kết thúc đêm diễn, Adam Levine tiếp tục màn lột áo khoe hình xăm trên cơ thể và khiến nhiều fan nữ phấn khích, không ngừng hò reo.

So với đêm nhạc cách đây bốn năm, Adam Levine cho thấy dấu hiệu của tuổi tác trong việc giữ hơi hát live suốt một tiếng rưỡi. Nhưng anh xử lý vẫn khá khéo léo khi nhiều đoạn nhờ khán giả hát chung. Cách chọn list bài hát biểu diễn toàn là "hit" cũng khiến người nghe phải hát theo những ca khúc đã quá quen thuộc.

Tour diễn được đầu tư cao về hệ thống âm thanh, ánh sáng.

Thương Dạ, một khán giả Việt (33 tuổi), chia sẻ cảm xúc: "Tôi đã nghe Maroon 5 từ những năm tháng còn là một nữ sinh trung học. Âm nhạc của họ luôn có sức hút trong gần 20 năm qua. Nhóm đã tới châu Á rất nhiều lần nhưng lần này tôi mới có dịp được thưởng thức giọng hát live của Adam Levine. Nghe lại những ca khúc cũ như She Will Be Loved, This Love, Harder to Breathe khiến tôi rất xúc động, cảm giác như bao ký ức của thời thanh xuân ùa về".

Sau tour châu Á, Maroon 5 sẽ nghỉ ngơi gần ba tháng trước khi đến với điểm cuối cùng trong lịch trình của Red Pill Blues là châu Âu vào đầu tháng 6.

Nguyên Minh