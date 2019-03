Maroon 5 khai màn sân khấu châu Á sau xuân Kỷ Hợi

Nhóm nhạc của Adam Levine bắt đầu tour diễn “Red Pill Blues” ở Tokyo (Nhật Bản) từ cuối tháng 2 và khép lại ở Bangkok (Thái Lan) tối 9/3.

Sau sự kiện thể thao lớn nhất nước Mỹ - Super Bowl 2019 – hôm 3/2, nhóm Maroon 5 tiếp tục chuyến lưu diễn thứ bảy trong sự nghiệp để quảng bá album mới nhất có tên Red Pill Blues. Sau Australia, ban nhạc tới bảy thành phố châu Á từ cuối tháng 2 tới giữa tháng 3. Adam Levine cùng các thành viên trong nhóm lần lượt đi qua Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Cao Hùng (Đài Loan), Macau, Manila (Philippines), Singapore và khép lại ở Bangkok (Thái Lan).

Maroon 5 trình diễn ở Nhật Bản năm 2019 Maroon 5 biểu diễn ca khúc "Sugar" trong show ở Nhật Bản hồi tháng 2.

Từng sáu lần lưu diễn châu Á nhưng ban nhạc tới từ nước Mỹ vẫn có sức hút rất lớn. Các đêm nhạc vừa diễn ra tại Tokyo, Seoul, Cao Hùng, Macau đều lôi kéo hơn 12.000 khán giả tới xem ở mỗi nơi.

Trong tour diễn lần này, Maroon 5 vẫn hát lại những bản hit quen thuộc được khán giả yêu thích nhiều năm qua như She Will Be Loved, This Love, Sugar, Moves Like Jagger, Misery, Sunday Morning... cùng năm ca khúc trong album mới.

Điểm đến Bangkok (Thái Lan) vào tối 9/3 được trông đợi bởi đây là nơi khép lại tour Red Pill Blues ở châu Á. Thái Lan cũng là nơi Maroon 5 có lượng fan đông đảo nhất tại khu vực này. Theo số liệu của đơn vị tổ chức Live Nation BEC-Tero, tour diễn gần đây nhất của nhóm nhạc tại xứ Chùa Vàng - V tour vào năm 2015 - nắm giữ kỷ lục có số lượng vé bán ra nhanh nhất trong lịch sử. 10.000 chỗ ngồi được bán hết trong vòng ba phút từ lúc cổng bán vé mở, buộc Maroon 5 phải mở thêm một đêm diễn ngoài lịch trình và số lượng vé đêm thứ hai cũng hết chỉ trong vài tiếng.

'Animals' (live in Bangkok) - Maroon 5 Nhóm nhạc trình diễn "Animals" ở Bangkok, Thái Lan.

Giá vé tại Bangkok cũng như nhiều nơi khác của tour diễn Red Pill Blues không tăng so với năm 2015, dao động từ 2,2 triệu đồng tới 3,6 triệu đồng. Điểm khác biệt ở Thái Lan lần này là khán giả sẽ đứng xem, thay vì ngồi ghế như những lần trước. Khán phòng Challenger Hall 1 ở Khu hội nghị Muang Thung Thani vẫn là nơi tổ chức đêm nhạc.

Red Pill Blues là album phòng thu thứ sáu của Maroon 5. Sản phẩm này được coi là một bước chuyển lớn trong phong cách âm nhạc của nhóm, với nhiều âm hưởng từ nhạc điện tử. Red Pill Blues nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn. Trang The Times đánh giá chất lượng chỉ 2/5 sao nhưng AllMusic lại xếp 3,5/5.

Các đĩa đơn từ album này đạt nhiều thành công. Girls Like You ra mắt mùa hè năm ngoái đã leo lên vị trí quán quân của bảng xếp hạng âm nhạc Billboard trong bảy tuần liên tiếp, chỉ thua Shape of You (10 tuần) của Ed Sheeran trong năm 2018. Ca khúc này còn được đề cử Grammy lần thứ 61 hồi đầu năm nay ở hạng mục "Nhóm trình diễn nhạc Pop xuất sắc". Trước Girls Like You, Maroon 5 mới chỉ có ba đĩa đơn đứng nhất Billboard là Makes Me Wonder, Moves Like Jagger và One More Night.

Maroon 5 được thành lập từ năm 1994 khi các thành viên vẫn đang là học sinh trung học, với tên ban đầu là Kara’s Flowers. Tới năm 2001, nhóm mới bắt đầu hoạt động với tên Maroon 5 và tung ra album đầu tay là Songs About Jane. Đến nay, sau gần 20 năm hoạt động, nhóm đã phát hành 27 triệu đĩa nhạc, hơn 109 triệu đĩa đơn và được xếp vào danh sách những nghệ sĩ có sản phẩm âm nhạc bán chạy nhất thế giới. MV Sugar của Maroon 5 đứng thứ tám trong danh sách 10 video có lượng view nhiều nhất trong lịch sử trên Youtube, với gần ba tỷ lượt xem. Trưởng nhóm, Adam Levine, từng được People vinh danh là "Sexiest Man Alive" vào năm 2013. Anh kết hôn với "thiên thần" của hãng đồ lót Victoria’s Secret – siêu mẫu Behati Prinsloo – năm 2014 và nay đã có hai con gái. Ngoài vai trò là ca sĩ chính và trưởng nhóm Maroon 5, Adam Levine còn được yêu thích với vai trò huấn luyện viên của chương trình The Voice phiên bản Mỹ.

Nguyên Minh