Fan Marvel thích thú 'hiệu ứng tan biến' khi tìm kiếm từ Thanos

Google thiết lập tính năng mới để chào đón bộ phim 'Avengers: Endgame' đang thu hút khán giả toàn thế giới.

* Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Ngày 26/4, khi người dùng tìm kiếm từ "Thanos" trên Google, một biểu tượng găng tay hiện ra. Nếu họ nhấn vào đó, một nửa số trang web bên dưới sẽ biến mất với hiệu ứng tan thành tro. Đồng thời, con số hiển thị lượng kết quả tìm được giảm phân nửa. Người dùng nhấn vào găng tay lần nữa, màn hình trở lại bình thường.

Hiệu ứng tan biến khi tìm kiếm từ Thanos và nhấn vào biểu tượng găng tay.

Google cài đặt tính năng này nhân dịp Avengers: Endgame công chiếu. Hiệu ứng này gợi nhớ đến đoạn kết Avengers: Infinity War, khi Thanos xóa sổ nửa dân số vũ trụ bằng cách búng ngón tay khi đeo găng tay Vô cực. Những người bị giết nhanh chóng tan biến thành tro bụi. Trong phim mới, dàn người hùng tìm cách đảo ngược sự kiện này.

Nhiều fan của Marvel hứng thú trước tính năng mới này. MC người Mỹ James Deakin là một trong những người đầu tiên phát hiện thiết lập mới và chia sẻ trên Facebook. Bài đăng của anh thu hút hơn 9.000 bình luận, trong đó đa phần bày tỏ sự thích thú và chia sẻ thông tin đến bạn bè. Trên mạng xã hội, khán giả bàn tán ấn Like nhiều dòng trạng thái chia sẻ tính năng này.

Trên Twitter, Google giới thiệu tính năng bằng thông điệp: "Bạn mạnh mẽ. Nhưng những kết quả tìm kiếm 'Thanos' của bạn mạnh mẽ đến đâu?". Đơn vị chưa nói sẽ giữ hiệu ứng này đến khi nào. Đây không phải lần đầu họ mở thiết lập đặc biệt chào đón một sự kiện văn hóa đại chúng. Năm 2015, nếu người dùng tìm kiếm cụm "A long time ago in a galaxy far far away" (câu nổi tiếng của series Star Wars), những kết quả hiện ra di chuyển giống các chữ ở cảnh mở đầu phim. Thay đổi này có nhân dịp Star Wars: The Force Awakens công chiếu.

Avengers: Endgame là phim thứ 22 trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Tuần này, tác phẩm thành tâm điểm làng phim thế giới, được dự đoán xô đổ nhiều kỷ lục doanh thu và có thể thu đến 300 triệu USD ở Mỹ khi ra mắt.

Ân Nguyễn