Danh ca Eric Clapton tiết lộ sắp bị điếc

Danh ca Tears in Heaven nói ông bị tổn thương dây thần kinh, ảnh hưởng tới việc chơi guitar. Ngoài ra, từ lâu ca sĩ người Anh cũng phải đấu tranh với thói nghiện rượu và ma túy. Dù sức khỏe không tốt, Eric Clapton vẫn có kế hoạch biểu diễn trên sân khấu. Ông cho biết: "Tôi vẫn làm việc, tham gia vài buổi biểu diễn. Tôi có kế hoạch diễn tại Hyde Park vào tháng 7 tới. Điều duy nhất khiến tôi lo lắng là duy trì tài năng khi bước vào tuổi 70. Tôi sắp bị điếc, tai tôi đã ù đi và đôi tay khó chơi guitar".

Eric Clapton vẫn biểu diễn dù sức khỏe không tốt.

Eric Clapton tham gia buổi phỏng vấn của BBC Radio 2 nhằm quảng bá cho bộ phim tài liệu nói về cuộc đời ông, Eric Clapton: Life in 12 Bars. Ông thừa nhận có nhiều đoạn trong phim ông không dám xem vì nó thể hiện quá sát những khoảnh khắc khó khăn trong cuộc đời. Eric Clapton nghiện rượu và ma túy suốt 20 năm qua.

* "Tears in Heaven" - Eric Clapton

Eric Clapton là ca sĩ nhạc rock, nhạc sĩ nổi tiếng người Anh. Ông từng ba lần được vinh danh tại sảnh Rock n Roll (Rock and Roll Hall of Fame). Các ca khúc nổi tiếng của Eric Clapton là Wonderful Tonight, Tears in Heaven, Knockin' on Heaven's Door...

Minh Anh