Emilia Clarke hạn chế đóng khỏa thân

Emilia Clarke - nổi danh với vai Mẹ Rồng trong series 18+ "Game of Thrones" - từ chối nhiều đề nghị đóng khỏa thân.

Trên Variety, sao nữ kể một số nhà sản xuất gây áp lực để cô phơi bày cơ thể trong phim. Clarke nhiều lần từ chối do nghĩ điều này không cần thiết. "Tôi từng cãi nhau trên trường quay và khẳng định không cởi tấm chắn cơ thể (trong cảnh nhạy cảm). Nhưng họ cố thuyết phục, khuyên tôi đừng để các fan của mình từ Game of Thrones thất vọng", cô nói.

Cảnh nóng của Jon Snow và Mẹ Rồng (tập bảy) Cảnh nóng của Emilia Clarke trong mùa bảy "Game of Thrones".

Emilia Clarke không nêu ê-kíp nào bắt cô khỏa thân. Vài năm qua, diễn viên sinh năm 1986 đóng các phim Terminator Genisys, Me Before You, Voice from the Stone, Solo: A Star Wars Story, Last Christmas. Cảnh "nóng" nhất của cô là ở phim tâm lý Voice from the Stone (2017), trong vai nữ y tá chăm sóc một thiếu niên cư xử lạ lùng.

Nhiều nhà sản xuất gắn liền hình ảnh Emilia Clarke với cảnh nóng do độ nổi tiếng của series Game of Thrones (2011 - 2019). Trong phim, cô hóa thân Daenerys (biệt hiệu Mẹ Rồng) - công chúa tiền triều quyết giành lại ngôi báu. Clarke khỏa thân nhiều lần, được nhớ nhất là cảnh ân ái cùng tài tử Jason Momoa ở mùa đầu.

Emilia Clarke trong buổi công chiếu phim mới "Last Christmas" ở New York (Mỹ) cuối tháng 10. Ảnh: AFP.

Nhớ lại chúng, Clarke cảm ơn bạn diễn vì giúp đỡ khi cô còn non nớt: "Tôi chưa từng đến một phim trường lớn đến thế, rồi bỗng khỏa thân trước mặt nhiều người. Jason có kinh nghiệm đóng nhiều thứ tương tự. Anh ấy tử tế, ân cần và quan tâm đến tôi". Sao nữ nói Jason Momoa luôn nghĩ chuyện bảo vệ cô, đồng thời vạch rõ nguyên tắc khi đóng cảnh nóng.

Emilia Clarke nhận vai trong Game of Thrones khi mới tốt nghiệp trường kịch nghệ. Ở các mùa sau của series, diễn viên Anh yêu cầu giảm bớt yếu tố nhạy cảm của nhân vật. Loạt phim cổ trang biến Clarke thành ngôi sao hàng đầu, được tờ Time xếp vào danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới năm 2019. Người đẹp cũng nhận bốn đề cử Emmy cho vai Mẹ Rồng, đồng thắng 10 giải khác.

Ân Nguyễn