Ngoài mê mẩn Harry Potter, Ella còn có sở thích đọc sách. Trên Instagram, mẹ Ella tiết lộ con gái đã đọc hết cuốn The Hunger Games (Đấu trường sinh tử) của Suzanne Collins, tự truyện I am Malala (Tôi là Malala) của Malala Yousafzai và Lemony Snicket's a series of unfortfort events (Câu chuyện thần tiên) của Daniel Handler (bút danh Lemony Snicket). Gia đình muốn Ella theo đuổi việc học hành bên cạnh đam mê dành cho làng giải trí.