Eddie Redmayne đảm nhận vai phụ ở bốn phần 'Fantastic Beasts' tiếp theo

Tiền truyện 'Harry Potter' hé lộ giáo sư Dumbledore thời trẻ / Nhiều sinh vật huyền bí lộ diện trong phim tiền truyện 'Harry Potter'

Nhà sản xuất David Heyman chia sẻ trên CinemaBlend về vai trò của Eddie Redmayne và nhân vật của anh trong bốn tập phim nối tiếp Fantastic Beasts and Where to Find Them.

"Anh ấy sẽ đóng vai phụ như các nhân vật Tina, Queenie và Jacob. Thay vào đó, những nhân vật chính dự kiến là giáo sư Dumbledore hồi trẻ, Credence và giáo sư Grindelwald (Johnny Depp đóng)".

Eddie Redmayne không còn đóng vai chính trong các phần tiếp theo.

Fantastic Beasts and Where to Find Them là phần đầu trong năm tập phim tiền truyện về Harry Potter. Phim kể về giáo sư Scamander khi ông đi ngang qua New York và để sổng một vài sinh vật huyền bí làm náo loạn thành phố. Redmayne được đạo diễn David Yates lựa chọn mà không cần đến thử vai bởi anh khớp hoàn toàn với tạo hình nhân vật. Để nhập vai, anh trò chuyện nhiều với nữ văn sĩ J.K. Rowling. Trên trường quay, nam diễn viên diễn với con rối và phải tưởng tượng đang đối mặt các sinh vật kỳ bí.

Trong phần đầu của loạt phim, Johnny Depp xuất hiện ngắn ngủi với tạo hình giáo sư tà ác Grindelwald. Nhân vật của anh được kỳ vọng làm mới hoàn toàn chuỗi câu chuyện tiếp theo khi series xoay quanh mối quan hệ của phù thủy Dumbledore và Grindelwald thời trai trẻ.

Các nhà sản xuất đang tuyển diễn viên cho Dumbledore hồi trẻ. Nhân vật này cũng có thể là người đồng tính.

Thành Long