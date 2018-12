Tiền truyện Harry Potter tạo cơn sốt khắp thế giới

Tiền truyện Harry Potter - sinh vật lôi cuốn, con người mờ nhạt / Tiền truyện 'Harry Potter' hé lộ giáo sư Dumbledore thời trẻ

Ra rạp từ 18/11, Fantastic Beasts and Where To Find Them gom 75 triệu USD ở Bắc Mỹ và 143 triệu USD ở các quốc gia và vùng lãnh thổ khác.

Tại Việt Nam, phim thu 20 tỷ đồng với 200.000 lượt khách tới rạp. Trong ngày 19/11, phim đạt tám tỷ đồng và trở thành tác phẩm chiếu ngày thứ Bảy ăn khách nhất của hãng Warner Bros. tại thị trường này.

"Fantastic Beasts" ăn khách nhờ thương hiệu Harry Potter.

Thành công của Fantastic Beasts and Where To Find Them được đảm bảo bởi thương hiệu Harry Potter với lượng fan khổng lồ. Một khảo sát trên ComScore cho biết hơn 51% lượng người mua vé khẳng định lý do đến rạp vì tác phẩm có liên kết với loạt phim phép thuật nổi tiếng. 65% người mua vé xem phim trên 25 tuổi bởi họ chính là fan của Harry Potter đã trưởng thành. Trong khi đó, phim được giới chuyên môn đánh giá tốt. Theo Rotten Tomatoes, 76% trong tổng số 212 bài phê bình trên báo châu Âu và Bắc Mỹ đánh giá phim tích cực.

Fantastic Beast & Where To Find Them là phần thứ nhất trong 5 tập phim ngoại truyện về Harry Potter. Tác phẩm đánh dấu lần đầu tiểu thuyết gia J.K Rowling viết kịch bản và lần thứ năm đạo diễn David Yates trở lại với câu chuyện liên quan đến cậu bé phù thủy. Cốt truyện lấy bối cảnh những năm 1920, xoay quanh hành trình giáo sư trẻ Newt Scamander (Eddie Redmayne đóng) đi bắt những sinh vật huyền bí anh để sổng khỏi vali thần kỳ ở New York. Cùng lúc, Hiệp hội phép thuật Mỹ phải tìm cách chống trả mưu đồ gây hại thế giới của phù thủy hắc ám Geller Grindelwald.

Phim mới của Lý An ra mắt không ăn khách.

Thành công của Fantastic Beast & Where To Find Them khiến ba tác phẩm cùng ra rạp tuần qua khác ở Bắc Mỹ kém hút khách. Billy Lynn’s Long Halftime Walk chỉ thu về 930 nghìn USD khi công chiếu ở gần 1.200 phòng chiếu. Tác phẩm của Lý An chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của đạo diễn Ben Fountain có kinh phí 40 triệu USD. Hãng Sony đang kỳ vọng bộ phim công nghệ cao này ăn khách ở thị trường nước ngoài.

Bleed for This - có Miles Teller thủ vai chính - chỉ thu về 2,3 triệu USD ở Bắc Mỹ. Trong khi đó, The Edge of Seventeen (phim hài tuổi teen có Hailee Steinfeld đóng) đạt 4,8 triệu USD doanh thu.

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. Fantastic Beasts and Where To Find Them - Warner Bros. - 75 triệu USD

2. Doctor Strange - Buena Vista - 17,6 triệu USD

3. Trolls - Fox - 17,5 triệu USD

4. Arrival - Paramount - 11,8 triệu USD

5. Almost Christmas - Universal - 7 triệu USD

6. Hacksaw Ridge - LionsGate - 6,7 triệu USD

7. The Edge of Seventeen - STX - 4,8 triệu USD

8. Bleed for This - Open Road Films - 2,3 triệu USD

9. The Accountant - Warner Bros. - 2,1 triệu USD

10. Shut In - EC - 1,6 triệu USD

Vũ Văn Việt