Drake thừa nhận có con với sao phim khiêu dâm

Theo People, ngày 29/6, Drake gây bất ngờ khi khẳng định tin đồn anh có con rơi là đúng. Trong album mới Scorpion, phát hành giữa đêm 29/6, có rất nhiều ca khúc nói về con trai của anh. Trong lời bài hát Emotionless, Drake tuyên bố: “Tôi không giấu con mình với thế giới. Tôi giấu thế giới này khỏi con mình”.

Rapper Drake. Ảnh: FilmMagic.

Ở ca khúc March 14, rapper nói về mối quan hệ giữa anh và mẹ của đứa trẻ - Sophie Brussaux - và đề cập tới ca khúc Billie Jean của Michael Jackson. “Cô ấy không phải người tôi yêu, giống Billie Jean, nhưng đứa trẻ là của tôi… Chúng tôi mới chỉ gặp có hai lần, chỉ hai lần”, lời bài hát có đoạn này.

* Drake - "Emotionless"

Drake cho biết con trai anh sinh ngày 11/10/2017 và anh ăn mừng ở Miami sau khi biết kết quả xét nghiệm ADN. Tuy vậy, đến nay ca sĩ mới gặp con một lần, vào dịp Giáng sinh năm ngoái. Drake hy vọng được đến thăm con nhiều hơn.

Sophie Brussaux đăng ảnh con lúc mới sinh.

Sophie Brussaux từng nói cô có con với Drake vào mùa hè năm ngoái và thuê luật sư để chứng minh danh tính cha đứa bé. Cô yêu cầu được trợ cấp nuôi con. Khi đó, luật sư của Drake phủ nhận. Theo TMZ, Sophie còn tung bằng chứng là các tin nhắn giữa cô và Drake, trong đó rapper yêu cầu cô phá thai. Sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, Drake âm thầm trợ cấp tài chính cho Sophie Brussaux để nuôi con.

Sophie Brussaux sinh năm 1990 tại Pháp, từng là diễn viên phim sex. Sau đó cô thử sức ở lĩnh vực hội họa và có triển lãm tại New York, Milan… Drake là rapper, ca sĩ người Cannada, ghi dấu ấn với các album Nothing Was the Same (2013) hay Views (2016).

Minh Anh