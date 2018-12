Drake rời khách sạn nơi Rihanna ở vào sáng sớm

Rihanna và Leonardo DiCarpio tiếp tục bị bắt gặp thân mật / Leonardo DiCaprio lộ ảnh đắm đuối hôn Rihanna

Theo ET, sáng 1/7, các phóng viên ảnh bắt gặp Drake rời một khách sạn ở London, Anh. Rapper mặc áo lông, trùm mũ kín đầu. Khách sạn này là nơi Rihanna nghỉ lại trong ba đêm ở đây. Trước đó, cặp sao có buổi tối đi chơi khuya cùng nhau. Dù người hâm mộ đứng ngoài chờ đợi xin chữ ký, Drake cúi mặt bước nhanh.

Drake rời khách sạn ở London sáng 1/7. Ảnh: Rex.

Vào tối 30/6, Rihanna ra ngoài đi chơi cùng Drake. Cô mặc nội y hồng rực, che hờ hững bằng áo vest. Trước đó, trước đám đông ở sân vận động Old Trafford tại Manchester, Drake giới thiệu Rihanna lên sân khấu song ca cùng mình và khẳng định anh phải lòng cô.

Drake và Rihanna từng bị đồn hẹn hò vào năm 2010 nhưng những người bạn thân của cả hai khẳng định họ chỉ vui vẻ với nhau chứ không thực sự nghiêm túc. Thời gian gần đây, có tin đồn hai ngôi sao đã nối lại quan hệ.

Rihanna đi chơi cùng Drake vào khuya ngày 30/6. Ảnh: Rex.

Drake là rapper, ca sĩ người Cannada, ghi dấu ấn với các album Nothing Was the Same (2013) hay Views (2016).

Minh Anh