Đồng nghiệp viếng Cha In Ha

Hàn QuốcDàn diễn viên phim "Love With Flaws" tới tiễn đưa Cha In Ha về nơi an nghỉ, sáng 5/12.

Theo Hankyung, lễ viếng của Cha In Ha tổ chức kín đáo với sự tham gia của người thân và một số đồng nghiệp như Oh Yeon Seo, Min Woo Hyuk, Lee Tae Hwan, Ahn Chae Yeon, Shin Do Hyun. Truyền thông không được phép tác nghiệp tại tang lễ, gia đình tài tử cũng không đón tiếp người hâm mộ tới tiễn anh.

Diễn viên Heo Jeong Min chia sẻ trên trang cá nhân: "Hôm nay tôi đến nhà tang lễ và trái tim như vỡ vụn khi nhìn thấy những giọt nước mắt của gia đình In Ha - cậu em trai đã làm việc cùng tôi. Chúc em lên đường may mắn. Tôi sẽ luôn nhớ tới em với tư cách một diễn viên giỏi". Heo Jeong Min và Cha In Ha quen biết khi đóng chung phim Love With Flaws.

Hình ảnh Cha In Ha (phải) bên dàn diễn viên "Love With Flaws" do Heo Jeong Min chia sẻ. Ảnh: Instagram.

Diễn viên Min Woo Hyuk cũng chia sẻ trên trang cá nhân: "In Ha, em trai thân yêu của tôi ra đi không một lời từ biệt. Đó là cậu bé tươi sáng và chăm chỉ. Trái tim tôi đau đớn nhưng không thể làm được gì. Cầu nguyện cho em đến một nơi tốt đẹp hơn. Yêu em".

Trước khi qua đời, Cha In Ha tham gia bộ phim Love With Flaws. Tối 4/12, đài MBC phát sóng tập ba. Êkíp tưởng niệm diễn viên quá cố ngay đầu phim: "Chúng tôi sẽ luôn nhớ nụ cười của bạn. Hãy vui vẻ trên thiên đường mà không phải lo lắng điều gì cả nhé. Lee Jae Ho (diễn viên Cha In Ha) 1992-2019". Những cảnh quay trong phim có sự góp mặt của Cha In Ha vẫn được giữ nguyên.

Cha In Ha Cha In Ha (áo đen) trong phim "Love with Flaws".

Cha In Ha vào vai Joo Won Suk - bartender trong quán bar dành cho người đồng tính. Ảnh: MBC.

Sở cảnh sát Suseo (Seoul) thông báo không có bất kỳ thông tin nào về nguyên nhân cái chết của Cha In Ha hôm 3/12. "Gia đình yêu cầu không thực hiện khám nghiệm tử thi. Chúng tôi cũng không tìm thấy tin nhắn hay thông điệp nào liên quan đến cái chết tại nhà anh ấy", người đại diện nói. Gia đình hy vọng công chúng không chia sẻ những tin đồn sai sự thật xung quanh cái chết của diễn viên.

Cha In Ha tên thật là Lee Jae Ho, sinh năm 1992. Anh cao 1,83 m, tốt nghiệp đại học Chung Ang. Năm 2017, anh ra mắt với tư cách thành viên nhóm Surprise U. Anh được biết đến qua một số bộ phim Nhiệt độ tình yêu, Chảo lửa tình yêu, Cô tiên dọn dẹp, Kiểm toán viên...

Cha In Ha khi còn sống Cha In Ha khi mới ra mắt cùng các thành viên nhóm Surprise U năm 2017. Video: Fantagio Music.

Hiểu Nhân